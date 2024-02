4G : les zones blanches vont bientôt devenir de l’histoire ancienne

L'Arcep vient tout juste de publier son bilan de New Deal Mobile. Pour l'occasion, l'Autorité de régulation des communications électroniques a fait le point sur la couverture et la qualité des services mobiles en France. Bonne nouvelle, les zones blanches vont bientôt devenir de l'histoire ancienne.

Souvenez-vous, en 2018 le gouvernement et l'Arcep ont annoncé un ensemble de mesures et d'engagements des opérateurs pour démocratiser la 4G dans l'Hexagone et surtout accélérer la couverture mobile des territoires : le New Deal Mobile. Pour rappel, Bouygues Telecom, Orange et consorts ont jusqu'en 2031 pour respecter ces obligations.

Chaque année, l'Arcep fait le point sur les avancées réalisées par les opérateurs et sur les efforts qu'ils leur restent à fournir. En 2022, on se souvient notamment que le gouvernement a annoncé la signature de plusieurs arrêtés pour accélérer le déploiement de la 4G dans plus de 600 zones rurales où la qualité de la 4G était exécrable.

Alors, où en sont les opérateurs français ? Tout d'abord, l'Arcep nous apprend qu'entre fin 2017 et fin 2022, le nombre de sites équipés en 4G a plus que doublé. Pour vous donner un chiffre parlant, la part du territoire couverte par la 4G des quatre opérateurs est passée de 45 % en 2018 à 88 % à la fin du premier trimestre 2023.

Les zones blanches sont en voie de disparition en France

Concernant les zones blanches, un effort conséquent a été réalisé. Pour preuve et sur la même période, la part du territoire située en zone blanche de la 4G est passée de 11 % à seulement 1,9 %. Résultat, la couverture 4G est aujourd'hui quasiment homogène. Alors que seuls six départements (tous situés en IDF) affichaient en 2015 une couverture 4G de plus de 90 %, on dénombrait à la fin 2022 seulement six départements métropolitains avec une couverture inférieure à 90 %.

En parallèle de la couverture, l'Arcep salue dans son bilan l'amélioration constante de la qualité du service mobile en France. Concernant les services voix et SMS par exemple (2G et 3G donc), plus de 99 % de la population jouit d'une “bonne couverture”. Rappelons toutefois que les opérateurs ont l'obligation d'atteindre les 99,8 % de “bonne couverture” voix et SMS d”ici 2031. Les débits enregistrés ont également augmenté. Entre 2018 et 2023, la proportion des mesures ayant relevé un débit descendant d'au moins 3 Mbit/s est passée de 77 % à 88 %.

Autre donnée intéressante, le bilan de l'Arcep nous en apprend plus sur la couverture 4G des axes routiers et ferroviaires. Si sur les aires d'autoroutes, la couverture 4G oscille entre 99,4 % et 99,9 %, il reste encore des efforts à fournir sur les réseaux ferrés (entre 97,7 % et 99,3 %). Les performances en internet mobile sont notamment d'un niveau moyen d'après l'Arcep.