R5 électrique : voici un avant goût du design définitif de la citadine

Renault est dans la dernière ligne droite avant le lancement de sa réédition électrique de la R5. Pour preuve, la citadine revisitée a été aperçue à plusieurs reprises sur la route entièrement camouflée. L'occasion pour nous d'entrevoir les lignes de cette version quasi-définitive.

Comme vous le savez peut-être, Renault compte s'appuyer sur un ressort éculé, mais efficace, pour se faire une place sur le marché de l'électrique : la nostalgie. Pour ce faire, la marque au losange va ressusciter deux modèles mythiques, à savoir la R5 et la 4L. En effet, les deux citadines emblématiques vont revenir dès 2024 dans une réédition “wattée” et moderne.

Et justement, Renault est maintenant dans la dernière ligne droite avant le lancement de la R5 électrique sur les routes françaises. De fait, le constructeur peaufine actuellement tous les détails avec des tests sur route ouverte via des prototypes de pré-série camouflés. Rien d'étonnant ici, il s'agit de la procédure adoptée par la grande majorité des fabricants : prototype, tests internes et essais routiers avant présentation du modèle définitif.

Celle qui est censée remplacer la Zoé dans le catalogue de la marque a été repérée à plusieurs reprises sur le bitume hexagonal. Malgré le camouflage, on constate que le modèle de pré-série ne semble pas s'éloigner outre-mesure du concept-car présenté par Renault en janvier 2021.

Un modèle de pré-série assez proche du concept-car de 2021

Les voies sont certes moins larges, mais aussi moins exubérantes et exagérées que sur le concept. Autre différence, les rétroviseurs ont gagné en taille, tandis que l'antenne arbore désormais une forme d'aileron de requin. Une autre modification notable se situe à l'avant, où Renault a visiblement installé une prise d'air inférieure qui abrite le capteur radar.

Si l'on en croit les formes dépassant du camouflage, les poignées avant paraissent classiques. A l'arrière, cette R5 a opté pour des poignées de porte installées sur la partie inférieure des vitres. Un style popularisé par Alfa Romeo et que l'on retrouve notamment sur la Clio et la ZOE.

Concernant les feux arrière, on remarque également que le constructeur a souhaité faire un clin d'oeil à l'original, avec cette disposition à la verticale. Ensuite, les prises de vues latérales nous permettent d'apprécier un peu mieux les volumes de la citadine. Comme annoncé, la R5 électrique se présentera comme une citadine électrique hyper compacte. Il suffit de regarder le porte-à-faux arrière, minuscule, pour comprendre qu'il ne faudra pas s'attendre à un coffre monstrueux.

Malheureusement, les photographes à l'origine de ces images indiscrètes n'ont pas pu approcher suffisamment le véhicule pour capturer l'habitacle. Il faudra atteindre d'autres sorties de la R5 pour en savoir plus à ce sujet.

Crédits : Motor1