Avec la Topolino, Fiat veut concurrencer la Citroën AMI et séduire les jeunes

La France et Citroën ont leur AMI, les Italiens auront le Topolino de Fiat. Les deux voitures électriques sans permis vont se disputer les faveurs des jeunes.

Fiat va annoncer un quadricycle agile et abordable nommé Topolino. À travers sa minuscule voiture électrique, la compagnie souhaite que les « jeunes retombent amoureux de l’automobile ». La Fiat Topolino est la version revue et corrigée de la Fiat 500 originelle. Elle reprend d'ailleurs le nom affectueux dont les Transalpins l’avaient affublée dès 1936.

La Fiat Topolino sera encore plus compacte que la pourtant déjà petite Fiat 500e. Avec son autonomie de 75 kilomètres et sa vitesse de pointe limitée à 45 km/h, il ne s’agira bien évidemment pas d’une grande routière. Des caractéristiques et des performances de petite citadine qui ressemblent étrangement à celles de l’AMI Citroën, et pour cause : les deux véhicules ne transportent que deux personnes à la fois, ils partagent la même transmission et se conduisent sans permis. Si Fiat souhaite obtenir le même succès que Citroën et son AMI sur une plateforme technique plus ou moins identique, le constructeur italien a ses propres atouts à faire valoir pour plaire au jeune public.

Pour séduire, la Fiat Topolino misera sur son style rétro et son prix

Fiat Topolino reprend le design mignon et agile de l’iconique Fiat 500. Son design symétrique mise à fond sur son côté rétro. Il est très ouvert sur l’extérieur, avec une toile pliante en guise de toit ouvrant et son absence de portières. Cerise sur le gâteau, elle devrait être l’une des microvoitures les moins chères vendues en Europe. Elle est certes petite par la taille, mais les ambitions de Fiat n’en sont pas moins grandes.

La compagnie proposera une gamme complète de voitures électriques dès 2027. Son PDG déclare : « nous proposerons des versions électriques pour chaque nouvelle voiture et, à un moment ou à un autre, nous passerons à l’électrique. Fiat doit être la Tesla du peuple : électrique pour tous ». Pour avoir plus de détails sur cette charmante citadine électrique, il vous faudra patienter jusqu’au 4 juillet 2023.

Source : Autocar