Apple Car : la voiture 100 % électrique sera dotée d’une sono révolutionnaire

Apple a déposé cinq demandes de brevets concernant la sonorisation d’une voiture. Tout porte à croire que le véhicule en question est l’Apple Car, l’automobile électrique de Cupertino.

Apple est la compagnie la mieux cotée au monde. Sa valeur boursière a tout récemment dépassé les 3000 milliards $. Il n’est donc pas étonnant que son service R&D dépose de nombreuses demandes de brevet. Apple Insider a réussi à se procurer l’une d’elles, qui laisse penser que l’Apple Car, la voiture électrique de la firme de Cupertino et véritable arlésienne du monde de la technologie, pourrait être dotée d’une sono pour le moins révolutionnaire.

Comme le souligne Apple Insider, bien que Tim Cook et ses acolytes n’aient pas officialisé son développement, il leur est impossible de nier qu’ils préparent une automobile siglée de la pomme, tant le vocabulaire emprunté dans les demandes cache mal leur utilisation finale. Ainsi, plutôt que d’utiliser le mot voiture, les documents mentionnent des technologies conçues pour un « environnement fermé ».

Apple va soigner la qualité sonore de sa voiture électrique, à en croire ces brevets

Apple a récemment déposé cinq brevets en rapport avec la sonorisation de l’Apple Car. L’une d’elles s’intitule « User tracking headrest audio control » (contrôle de l’audio par suivi de l’utilisateur depuis l’appui-tête). Les schémas et les explications fournis laissent penser que des haut-parleurs seront intégrés dans les appuis-têtes. Chacune des enceintes ajustera son rendu sonore en fonction de la position de la tête des passagers.

À lire — Apple Car : la voiture 100 % électrique sera peut-être équipée de ceintures de sécurité lumineuses

Apple travaille aussi sur la fonction Handoff, qui devrait permettre de transférer automatiquement la musique que l’on écoutait dans l’Apple Car directement sur un iPhone (et vice versa), sans avoir besoin de « switcher ». Le « Occupant-based Audio Control » (contrôle audio en fonction des occupants) proposera un son de qualité identique au conducteur comme aux passagers et la « Sound Stage Orientation For Enclosed Environments » permettra de restituer l'espace sonore en jouant avec la position des passagers. Un concept qui prouve qu’Apple pourrait placer les sièges dans des positions non conventionnelles et appuie l’hypothèse selon laquelle l’Apple Car pourrait être une voiture autonome.