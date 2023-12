La 1re voiture électrique russe ferait passer la Fiat Multiplat pour un top modèle

Avtotor, un constructeur russe, vient de présenter l'Avtotor Amber. Conçu en partenariat avec l'institut polytechnique de Moscou, il s'agit du tout premier véhicule 100% électrique fabriqué par une entreprise russe. Sa principale caractéristique ? Un design absolument atroce qui ferait passer la Fiat Multipla pour un top modèle.

Dans l'histoire de l'industrie automobile, nous avons eu le droit à plusieurs atrocités d'un point de vue design. On pourra citer la Pontiac Aztek, un croisement hasardeux entre un SUV, un monospace et un pickup, ou encore la Toyota Scion XB, un frigo sur quatre roues destiné aux jeunes conducteurs. Pour beaucoup, la palme revient néanmoins à la Fiat Multipla, l'horrible monospace du constructeur italien récemment remis au goût du jour par les larrons de Vilebrequin.

Or et grâce au constructeur russe Avtotor, nous avons aujourd'hui un nouveau prétendant au trône : l'Avtotor Amber. Derrière ce nom se cache la toute première voiture 100 % électrique russe. Conçue en partenariat avec l'institut polytechnique de Moscou, cette petite citadine se démarque par son design absolument atroce qui ferait passer la Multiplat pour un canon de beauté.

Voici l'Avtotor Amber, une voiture moche et électrique

Entre sa calandre étrange et proéminente, ses phares riquiqui qui lui donnent un regard terrifiant et des proportions disons originales (pour rester poli), rien ne va côté design. A peine présentée, la voiture a d'ores et déjà déclenché l'hilarité des internautes sur les réseaux sociaux (elle a sa page dédiée sur Reddit).

“Tous les vrais designers ont quitté la Russie. L'Avtotor Amber entrera dans l'histoire comme la voiture la plus laide jamais conçue”, raille un internaute. “On dirait une voiture sans permis, mais en plus moche”, se moque un autre utilisateur.

D'après les dires d'Avtotor, il s'agit d'un premier prototype, ce qui laisse entendre (et on l'espère pour la marque) que le dessin de la voiture est amené à évoluer. La production de masse de la citadine est prévue pour 2025, au sein du site sibérien de Kaliningrad, une usine connue pour produire certains véhicules Hyundai, BMW ou Kia pour le marché russe.

Une voiture électrique à la symbolique forte

Pour la Russie, l'Avtotor est surtout un moyen de démontrer les capacités industrielles du pays, lourdement impactées par les sanctions internationales décrétées en réponse à la guerre en Ukraine. Pour l'heure, nous n'avons que très peu d'informations sur les caractéristiques techniques du véhicule.

Nous savons néanmoins qu'il sera possible de louer la batterie, à l'image de ce que proposait Renault avec la Zoe à son lancement. L'idée étant de réduire le ticket d'entrée pour l'Avtotor, qui ambitionne de devenir une voiture électrique populaire sur le territoire russe.