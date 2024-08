Spotify répète tout le temps les mêmes musiques, et ça agace les utilisateurs

L'algorithme de lecture aléatoire de Spotify est de plus en plus critiqué. Les utilisateurs se plaignent de la répétition excessive des mêmes chansons, même dans des playlists contenant des milliers de morceaux. Des solutions temporaires existent, mais le problème persiste.

Daniel Ek, PDG de Spotify, a récemment confirmé qu'une version “deluxe” du célèbre service de streaming est en préparation, avec une qualité audio supérieure et des fonctionnalités supplémentaires. Ce nouvel abonnement, plus coûteux, vise les utilisateurs les plus exigeants. Mais alors que la société continue de développer ses offres, un autre sujet alimente les discussions : le mode de lecture aléatoire. Ce dernier, censé varier les morceaux joués, semble au contraire avoir perdu en efficacité, au grand dam de son public.

En effet, depuis quelques mois, de nombreux utilisateurs se sont plaints du mode aléatoire de Spotify, qui semble avoir perdu en efficacité. Malgré des playlists de plusieurs milliers de titres, l'application tend à répéter les mêmes chansons. Celui-ci prive ainsi ces personnes de la variété musicale qu'ils recherchent. Ce problème récurrent a suscité de nombreuses discussions en ligne, dont certains sont clairement frustrés par la répétition excessive des morceaux.

Les abonnés expriment leur frustration face à l’algorithme défaillant de Spotify

Les témoignages des utilisateurs sont unanimes : l'algorithme de lecture aléatoire de Spotify ne fonctionne plus comme prévu. « J'ai une playlist de 3000 chansons, mais j'entends toujours les mêmes 50 morceaux », rapporte un utilisateur sur un forum. D'autres soulignent que ce problème semble s'être aggravé récemment et rend leur écoute moins agréable. En effet, certains abonnés constatent que même les playlists contenant des centaines de chansons ne permettent plus de découvrir de nouveaux morceaux.

Bien que des solutions temporaires aient été suggérées, comme vider régulièrement le cache de l'application, elles ne semblent qu'apporter un soulagement momentané. Certains utilisateurs proposent de manipuler manuellement la lecture des chansons pour éviter les répétitions, mais cela ne résout pas le problème de fond. Pendant ce temps, Spotify se concentre sur le lancement de nouvelles fonctionnalités premium, ce qui laisse en suspens la question de l'amélioration de l'algorithme existant. Si aucune mise à jour majeure n'est déployée rapidement, la frustration des abonnés pourrait continuer de croître et ternir l'image de la plateforme.