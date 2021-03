Falcon et le Soldat de l’Hiver : quels films Marvel regarder avant de découvrir la série Disney+ ?

La série Falcon et le Soldat de l'Hiver s'apprête à débarquer sur Disney+. Nous y retrouverons plusieurs personnages phares du Marvel Cinematic Univers, comme Sam Wilson, Bucky, le Baron Zémo ou encore Sharon Carter. Pour vous y retrouver, on vous conseille de voir ces 6 films Marvel avant de découvrir la série.

Ce vendredi 19 mars 2021, Disney+ diffusera le premier épisode de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Après WandaVision, cette nouvelle série Marvel met en scène de nouveaux personnages secondaires issus de la saga Avengers. Comme le montrent les bande-annonces mises en ligne, l'intrigue est centrée sur le partenariat de Sam Wilson, alias le Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes, alias le Soldat de l'Hiver (Sebastian Stan).

La mini-série de 6 épisodes se déroule juste après les événements d'Avengers Endgame et la disparition de Captain America. Nous y croiserons plusieurs personnages apparus dans le Marvel Cinematic Universe, dont le Baron Zémo (Daniel Brühl) et Sharon Carter (Emily VanCamp). Avant de vous plonger dans la série, on vous invite à rattraper votre retard en regardant une liste de 6 films Marvel. Notez que tous les métrages listés ci-dessous sont disponibles dans le catalogue Disney+.

Captain America : The First Avengers

Sorti en 2011, Captain America : The First Avengers est le premier opus de la saga consacrée à Steve Rogers (Chris Evans). Le long métrage narre la rencontre entre Captain America et Bucky Barnes à l'aube de la Seconde Guerre Mondiale. Ce film est indispensable pour comprendre le lien fort qui unit les deux hommes. La série Disney+ devrait d'ailleurs revenir sur l'amitié centenaire entre les deux anciens soldats.

Captain America : Le Soldat de l’Hiver

Dans le second épisode de la trilogie Captain America, Steve Rogers rencontre pour la première fois Sam Wilson, le vétéran qui deviendra bientôt le Falcon. On vous conseille de revoir le film pour comprendre comment le personnage passe dans le camps des Avengers. Le métrage signe aussi le retour de Bucky Barnes, porté pour mort pendant la Seconde Guerre Mondiale, et la première apparition de Sharon Carter, la nièce de Peggy Carter, dans le MCU. La jeune femme, considérée comme fugitive par les autorités, viendra prêter main forte à Falcon et au Soldat de l'Hiver dans la série.

Captain America : Civil War

Le film opposant Captain America à Iron Man fait la part belle au passé du Soldat de l'Hiver. Traqué par Black Panther et le gouvernement américain, Bucky retrouve finalement la mémoire grâce à son éternel ami. Le film introduit aussi le Baron Zemo, le grand méchant de la série Disney+. Ivre de vengeance, le militaire a fomenté un complot afin de dresser les justiciers les uns contre les autres. Les événements du métrage ont des répercussions importantes sur la saga Avengers.

Avengers : Infinity War

Dans la première partie du diptyque consacré à l'attaque de Thanos, Sam Wilson et le Soldat de l'Hiver combattent aux côtés des Avengers au Wakanda. Á l'issu de l'affrontement avec le Titan fou, les deux personnages disparaîtront de la circulation pendant 5 ans, comme 50% des créatures vivantes dans l'univers. Il est fort probable que cet événement dévastateur sera une nouvelle fois évoqué dans la série Disney+.

Avengers : Endgame

Il est indispensable de voir Avengers Endgame avant de regarder la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Á la fin du film, Steve Rogers, épuisé par son affrontement avec Thanos et son voyage dans le temps, décide de retourner dans les années 1940 pour vivre son histoire d'amour avortée avec Peggy Carter. Alors que le monde entier pleure la mort d'Iron Man, une version âgée de Steve Rogers vient s'entretenir avec Sam Wilson et Bucky Barnes. L'ancien Captain America confie son légendaire bouclier à Sam Wilson. Dans la série Disney+, le militaire va tenter de se monter à la hauteur de ce lourd héritage. La dernière bande-annonce en date montre d'ailleurs le héros manier le bouclier.

Iron Man 2

James Rupert Rhodes dit Rhodey (Don Cheadle), le meilleur ami de Tony Stark, devrait faire une brève apparition dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Par soucis d'exhaustivité, on vous conseille donc de voir ou de revoir le second opus de la saga Iron Man. Dans le film, Rhodey enfile l'armure de War Machine pour la première fois. Notez que le personnage aura droit à sa propre série sur Disney+, Armor Wars.