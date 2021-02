Falcon et le Soldat de l’Hiver : Disney+ dévoile la bande-annonce de la prochaine série Marvel

Falcon et le Soldat de l’Hiver, la prochaine série Marvel qui arrivera sur Disney+, se dévoile dans une seconde bande-annonce. La vidéo fait la part belle aux scènes d'action et annonce le retour du Baron Zémo, le grand méchant de Civil War. On notera aussi la présence de Sharon Carter, la nièce de Peggy Carter, le grand amour de Captain America.

Disney+ et Marvel Studios ont profité du Super Bowl pour lever le voile sur la seconde bande-annonce de Falcon et le Soldat de l’Hiver. La série met en scène le partenariat d'Anthony Mackie (Sam Wilson/le Faucon) et Sebastian Stan (Bucky Barnes/le Soldat de l’Hiver) après la disparition de Captain America (Chris Evan) à la fin d'Avengers Endgame.

Les deux personnages sont déjà apparus à plusieurs reprises dans le MCU (Marvel Cinematic Universe) au côtés des Avengers. Comme le montre la bande-annonce, la série exploitera la rivalité naissante entre les deux héros, très proches de Steve Rogers.

Disney+ diffusera Falcon et le Soldat de l’Hiver dès le 19 mars 2021

Surtout, la bande-annonce dévoilée par Marvel Studios confirme le retour du Baron Zémo (Daniel Brühl). Originaire de Sokovie, le militaire a perdu toute sa famille lors de l'attaque d'Ultron (l'IA conçue par erreur par Tony Stark) et tient les Avengers pour responsable. Ivre de vengeance, il a décidé de détruire les super-héros de l'intérieur en les poussant à la guerre, précipitant ainsi les événements de Civil War.

La bande-annonce signe aussi le retour de Sharon Carter (Emily VanCamp). Aperçue dans la trilogie Captain America, la nièce de Peggy Carter est une agent du SHIELD chevronnée. Elle assistera visiblement les deux héros dans “une aventure internationale qui testera leurs capacités et leur patience”, tease Kevin Feige, président de Marvel Studios et tête pensant du MCU.

Disney+ diffusera la série Falcon et le Soldat de l'Hiver dès le 19 mars 2021. Fidèle à ses habitudes, la plateforme de streaming proposera un épisode par semaine. Cette première saison ne comptera que 6 épisodes. La série prendra la place de WandaVision, la série Marvel actuellement en cours de diffusion sur Disney+.