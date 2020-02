Facebook passe le cap des 37 millions d’utilisateurs en France

Facebook a franchi le cap des 37 millions d’utilisateurs en France à la fin de l’année 2019, annonce le réseau social. Malgré les scandales à répétition, la plateforme a attiré un million d’internautes français en plus au cours de l’année écoulée.

Ce 10 février 2020, Laurent Solly, le directeur général de Facebook France, était l’invité de nos confrères d’Europe 1. « Nous avons, à la fin de l’année 2019, franchi la barre des 37 millions d’utilisateurs » annonce Laurent Solly. Fin 2018, le réseau social ne comptait encore que 36 millions de membres en France. Facebook a donc séduit plus d’un million de français en l’espace d’un an en dépit des nombreux scandales ayant émaillé la réputation de Facebook. « Et ce nombre est en augmentation » se félicite le responsable. Un rapport de eMarketer affirmait pourtant en novembre 2019 que le nombre d’utilisateurs de Facebook en France était en baisse de 1,3%.

« Nous sommes très heureux de cette progression et la satisfaction des utilisateurs est importante pour nous » souligne le directeur général de Facebook France. Le responsable précise que le montant ne prend en compte que les utilisateurs Facebook jugés réellement actifs. Le réseau social ne comptabilise en effet que les internautes qui consultent régulièrement leur fil d’actualité, mettent un like ou un commentaire, ou partagent une publication.

Facebook fait la chasse aux fake news concernant le coronavirus

« La priorité reste la sécurité des millions de personnes qui utilisent notre plateforme » assure Laurent Solly, interrogé sur la prolifération de fake news au sujet de l’épidémie de coronavirus. « Nous faisons la chasse aux contenus qui peuvent mettre en danger la vie des utilisateurs, comme par exemple cette publication qui incitait les gens à boire de la javel pour se prémunir du virus » explique le cadre. Dans cette optique, Facebook affiche un message relayant les consignes de l’Organisation mondiale de la santé dans le fil d’actualité de ses membres depuis la fin janvier.

Sans surprise, Laurent Solly a aussi évoqué les mesures mises en place pour protéger la vie privée des utilisateurs de Facebook. « La protection des données est notre priorité, nous avons développé et modernisé nos outils pour que vous puissiez avoir le contrôle de vos données. Chaque Française, Français peut, et doit, contrôler, maîtriser et paramétrer ses confidentialités : avec qui voulez vous parler ? En tant qu’entreprise qui a une grande responsabilité, nous pouvons faire deux choses : donner les meilleurs outils et sécuriser vos données, mais également vous informer en transparence et communiquer » explique Laurent Solly. Dans cette optique, Facebook permet d’effacer votre historique de navigation.

Enfin, le directeur général de Facebook France a rapidement évoqué la taxe GAFA, mise sur pause jusqu’à fin 2020 dans l’Hexagone. Le cadre assure que la firme californienne paie ses impôts en France. « Nous avons décidé en 2017 de changer notre système fiscal dans les principaux pays. Chaque euro de chiffre d’affaires perçu par les équipes françaises est déclaré et soumis à l’impôt sur les sociétés » précise Laurent Solly. En 2017, Facebook annonçait en effet que « les recettes publicitaires générées par nos équipes locales ne seront plus enregistrées par notre siège international à Dublin, mais seront plutôt enregistrées par notre société locale présente dans chaque pays ». Auparavant, Facebook ne payait que 1,2 million d’impôts annuels en France. N’hésitez pas à donner votre avis sur le sujet dans les commentaires ci-dessous.

Source : Europe 1