Facebook, c’est nul : Elon Musk vous recommande de quitter le réseau social

Elon Musk n’aime pas Facebook et le fait à nouveau savoir. Le fondateur de Tesla exhorte les utilisateurs du réseau social à le quitter au plus vite. « Supprimez Facebook, c’est nul »… peut-on lire dans un message publié sur Twitter, sa plateforme favorite.

De nombreuses personnalités ne portent pas Facebook dans leur cœur et ne ratent aucune occasion de dire tout le bien qu’ils pensent de la plateforme. C’est le cas de Sachan Baron Cohen, l’acteur et humoriste britannique qui s’est illustré en novembre dernier par un discours à charge contre le réseau social lors d’une conférence organisée à New York par l’ONG Anti-Defamation League. L’acteur avait notamment qualifié Facebook d’être « la plus grande machine à propagande de l’histoire » et il n’en démord toujours pas.

Le 5 février, il a publié un message sur Twitter qui est très vite devenu viral. « Nous ne laissons pas un seul individu contrôler l’eau pour 2,5 milliards de personnes. Nous ne laissons pas un individu contrôler l’électricité pour 2,5 milliards de personnes. Pourquoi laissons-nous un homme contrôler l’information vue par 2,5 milliards de personnes ? » écrivait l’acteur britannique. Le message était accompagné d’une illustration montrant Mark Zuckerberg déguisé en empereur Romain.

Elon Musk en remet une couche

Très actif sur Twitter, Elon Musk s’est joint à Sachan Baron Cohen en commentant sa publication quelques jours plus tard avec le hashtag #DeleteFacebook simplement parce qu’il pense que le réseau social est nul… Ce n’est pas la première fois que le patron de Tesla exprime son aversion pour la plateforme. En 2018, il supprimait les comptes Facebook de Tesla et de SpaceX dans le contexte de l’affaire Cambridge Analytica.

« Ce n’est pas une prise de position politique et je n’ai pas fait cela parce que quelqu’un m’a défié de le faire. Mais je n’aime pas Facebook. Ça me donne la chair de poule… Désolé », avait-il expliqué. Et c’est sans compter la guerre ouverte entre Musk et Mark Zuckerberg qui ne s’apprécient pas beaucoup, et c’est le moins que l’on puisse dire.

En 2017, les deux en étaient venus à une prise de bec sur les réseaux sociaux sur la question des dangers de l’intelligence artificielle. Elon Musk avait notamment qualifié la compréhension du sujet par Zuckerberg de « limitée ». Pas sûr qu’il ait changé d’avis entre temps.