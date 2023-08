WhatsApp teste les chats vocaux, est-ce la fin des appels téléphoniques classiques ?

Dans sa dernière mise à jour bêta, WhatsApp met à disposition des testeurs une fonctionnalité qui pourrait bien remplacer les classiques appels : les chats vocaux. Mais ce n'est pas si simple. Voyons ça en détail.



À chaque mise à jour bêta sa nouvelle fonctionnalité. Il faut croire que les développeurs de WhatsApp ne peuvent pas se contenter d'une simple correction de bug, aussi gênant soit-il. Dans la dernière mise à jour en date, numérotée 2.23.16.19 et accessible uniquement si vous êtes inscrit au programme de test de WhatsApp, on découvre une fonction appelée “voice chat” (probablement “chat vocal” chez nous). Il s'agit ni plus ni moins que d'une nouvelle manière d'appeler ses contacts. Enfin presque.

Dans les conversations de groupe apparaît désormais une icône représentant une forme d'onde. En appuyant dessus, le chat vocal est automatiquement lancé dans une interface dédiée. Toutes les personnes présentes dans la conversation d'origine peuvent le rejoindre à n'importe quel moment et commencer à parler, comme lors d'un appel. Le chat vocal se ferme automatiquement si personne ne l'a rejoint 60 minutes après son ouverture.

WhatsApp teste les chats vocaux pour parler à ses contacts sans avoir à les appeler

L'avantage principal des chats vocaux, c'est qu'il n'est plus nécessaire d'appeler son interlocuteur pour initier une conversation orale. Les téléphones des personnes concernées ne sonnent pas, même s'ils reçoivent une notification pour annoncer l'ouverture d'un chat vocal. Comme pour les autres discussions sur WhatsApp, ce dernier est chiffré de bout en bout, si bien que personne d'autre que les participants ne peut écouter ce qui se dit.

Avec une telle fonctionnalité, on pourrait penser que WhatsApp signe la fin des appels “classiques” sur son application. Et bien non. Dans la version de test, les chats vocaux ne sont disponibles que dans certains groupes, et il faut notamment qu'ils contiennent au moins 32 participants. En l'état, cela ressemble plus à un appel groupé sélectif, mais il faudra tout de même attendre le déploiement officiel pour voir si les conditions d'utilisation sont plus souples qu'en bêta.

Source : WABetaInfo