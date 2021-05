Facebook et Instagram permettent de masquer le compteur de likes

Facebook et Instagram vont désormais permettre aux utilisateurs de masquer le compteur de likes. Ce changement drastique, expérimenté par les réseaux sociaux depuis 2019, vise à réduire les effets négatifs des plateformes sur la santé mentale de ses membres, notamment les plus jeunes. On vous explique comment faire disparaître le compteur en activant cette nouvelle option.

Depuis 2019, Facebook, maison mère d'Instagram, étudie la possibilité de masquer le compteur de likes. Cette année, le réseau social a testé l'option auprès d'une poignée d'internautes dans le monde. Quelques mois plus tard, Instagram a testé la même solution dans une série de pays.

Dès maintenant, tous les utilisateurs de Facebook et Instagram sont en mesure de masquer le compteur de likes. L'option est actuellement en cours de déploiement dans le monde et devrait être disponible chez tout le monde “dans les prochaines semaines”.

Comment masquer les likes sur Facebook et Instagram ?

“Nous vous donnons la possibilité de masquer les compteurs sur tous les messages de votre flux. Vous aurez également la possibilité de masquer les nombres de likes sur vos propres messages, de sorte que d'autres ne puissent pas voir combien de likes vos messages obtiennent” explique Facebook dans un communiqué sur son site. Pour masquer le compteur de likes sur Facebook, il suffit de se rendre dans les paramètres de votre compte. Voici la manipulation complète :

Rendez-vous dans Paramètres et Confidentialité

Cliquez sur Paramètres

Allez dans la section Réactions dans Paramètres du fil d’actualité

dans Choisissez quels compteurs de likes vous souhaitez cacher : Sur les publications des autres ou sur vos posts. Cochez la case correspondante

Sur Instagram, la manipulation est plus simple pour cacher les likes d'une photo en particulier.

Choisissez une photo de votre compte

Allez dans les options en appuyant sur les trois points en haut à droite

Sélectionnez Masquer le nombre de like

Pour masquer les likes de toutes les images que croisez, rendez-vous dans les Paramètres avancés d'Instagram et allez dans la nouvelle section appelée Publications. Plusieurs réglages permettent de sélectionner quand le compteur de likes doit apparaître.

Grâce à ce changement, Facebook espère “dépressuriser l'expérience des gens”. L'idée derrière l'abandon de ce décompte est de diminuer les effets néfastes des likes sur la psychologie des utilisateur. D'après de nombreux professionnels de la santé mentale, les réactions sur Facebook ou Instagram peuvent en effet générer angoisse et dépression.