Facebook prévoit de sanctionner les utilisateurs qui partagent régulièrement de fausses informations

Facebook franchit une nouvelle étape dans le cadre de ses efforts pour réduire la diffusion de fausses informations sur sa plateforme. Le réseau social va ajouter de nouvelles alertes informationnelles et augmenter des pénalités pour les utilisateurs individuels.

Depuis quelques mois, Facebook est en guerre contre les fake news sur sa plateforme. Dans le cadre de cette lutte sans fin contre les fausses informations, Facebook prend de nouvelles mesures qui devraient permettre de réduire leur nombre sur le réseau social.

En effet, Facebook prévoit de réduire la portée de toutes les publications des utilisateurs qui partagent fréquemment du contenu qui a été signalé comme faux par l'un des partenaires de vérification des faits de l'entreprise, a déclaré le géant des médias sociaux dans un billet de blog. Ainsi, si vous partagez régulièrement de fausses informations, il se pourrait que vos publications n’apparaissent jamais dans le fil d’actualité de vos amis.

Facebook ne veut plus de fausses informations sur sa plateforme

En plus de sanctionner les utilisateurs individuels en enterrant leurs publications s’ils ne font pas attention à ce qu’ils partagent, la plateforme va également signaler aux utilisateurs les groupes qui partagent régulièrement de fausses informations. Ainsi, une nouvelle fenêtre contextuelle pourra apparaître pour les visiteurs des pages qui ont à plusieurs reprises diffusé des fake news.

Les internautes seront donc avertis que cette page a déjà partagé du contenu douteux par le passé, comme on peut le voir sur l’image ci-dessus. D’après Facebook, cela aidera les gens à décider en toute connaissance de cause s'ils veulent suivre la page. Cette nouvelle fonctionnalité incitera probablement les internautes à mieux se renseigner avant de partager de fausses informations.

Les fausses déclarations et les conspirations, notamment sur le COVID-19 et les vaccins, ont proliféré sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Il est donc plus que jamais important que les réseaux sociaux déploient ce genre de fonctionnalité. Récemment, l’entreprise avait pris une autre mesure qui allait dans ce sens, en déployant des alertes qui apparaissent quand vous vous apprêtez à partager un article sans l’avoir lu. En effet, il est toujours recommandé de ne pas s’arrêter au titre d’un article avant de le partager, car celui-ci peut être trompeur ou manquer d’informations.

