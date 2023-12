Meta abandonne l’idée d’une messagerie liée entre Instagram et Messenger

Meta vient d’annoncer qu’à partir de 2024, les messageries d’Instagram et Messenger ne seront plus liées. Autrement, il sera impossible de passer par une application pour envoyer un message sur l’autre. Si aucune explication n’est donnée par l’entreprise, la question du DMA et de l’obligation de l’interopérabilité des messageries se pose.

En 2020, Meta (alors encore nommée Facebook) faisait une belle promesse aux utilisateurs. En intégrant l’interopérabilité entre Messenger et Instagram, l’entreprise dessinait un futur où une plateforme uniquement permettrait d’envoyer des messages entre toutes ses applications. Trois ans plus tard, le retour à la réalité est brutal. Dans un billet de blog, uniquement disponible dans la version américaine du site, Meta annonce jeter l’éponge.

D’ici quelques jours seulement, il ne sera plus possible d’envoyer des messages entre Messenger et Instagram. Les deux messageries se cantonneront donc à leur propre écosystème, le pont entre ces dernières n’existant plus. Si Meta ne fournit aucune explication pour cette décision, elle précise que toutes les conversations antérieures à cette date resteront accessibles depuis les deux applications. Néanmoins, il ne sera plus possible d’y envoyer de nouveaux messages ni de voir les autres utilisateurs en ligne.

Meta coupe les ponts entre Messenger et Instagram

Tout porte à croire que le projet de Meta a rencontré de trop grandes difficultés pour être mené à bien. En 2021, nous apprenions notamment que le chiffrement de bout en bout, si cher aux utilisateurs de WhatsApp, serait disponible en 2023 sur Instagram et Messenger. À ce jour, la technologie est bel et bien disponible au sein des deux applications, mais au prix d’un report considérable.

Au-delà de comprendre ce qui a poussé Meta à prendre cette décision, il existe une véritable interrogation sur les risques encourus par l’entreprise. Rappelons en effet que le DMA, la législation européenne des espaces numériques entrera en vigueur le 6 mars 2024. À compter de cette date, l’Europe pourra contraindre les entreprises à intégrer l’interopérabilité entre leurs services.

Pourquoi donc supprimer le lien entre Messenger et Instagram à l’aube de cette nouvelle réglementation ? Il est aisé d’imaginer l’arrivée d’une nouvelle plateforme, permettant d’envoyer des messages entre toutes les applications de Meta. À ce jour, cette perspective semble encore très éloignée. Qui plus est, soulignons que le DMA considère Messenger et Instagram comme appartenant à des catégories de services différentes.

Source : Instagram