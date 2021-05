Facebook supprime le mode sombre dans l’application Android et iOS

Facebook testait le mode sombre dans ses applications Android et iOS depuis plusieurs mois, mais il semble depuis quelques heures que l'option a disparu. Une mise à jour des deux variantes de l'application semble responsable de cette disparition sans que l'on sache à ce stade si il s'agit de quelque chose d'intentionnel.

Depuis quelques heures de plus en plus d'utilisateurs de Facebook sur Android et iOS se plaignent de la disparition du mode sombre. Ce dernier avait été déployé dans l'application à l'issue de tests pendant toute l'année 2020. La disparition du mode sombre semble, selon nos tests, être liée à la dernière mise à jour de l'application Facebook mobile (version 320).

Avant cette mise à jour il est en effet possible d'activer ou de désactiver le mode sombre dans les paramètres de l'application. Depuis la version 320 le réglage n'est tout simplement plus disponible, et on constate que Facebook a justement réagencé la présentation de ce menu. Bref, tout donne l'impression d'une suppression intentionnelle, et pourtant… comment imaginer de retirer une telle fonctionnalité demandée par les utilisateurs ?

Facebook dit adieu au mode sombre dans son application Android et iOS… reste à savoir pourquoi

En effet, la plupart des grosses applications ont déployé ou continuent de tester leur thème sombre. Adapter une application pour ce mode est plus simple sur le papier que ça ne l'est en réalité. Il ne s'agit pas de passer tous les éléments en noir, mais de trouver plutôt différents tons anthracites qui maximisent le confort visuel, tout en optimisant l'impact sur la consommation électrique des écrans OLED.

En effet, ce type d'écran ne consomme de l'énergie qu'en fonction de ses pixels actifs. Et comme chaque pixel émet sa propre lumière, plus les tons affichés par l'écran sont sombres, moins le smartphone ne consomme d'énergie. Le fait que Facebook est l'une des applications mobiles qui a le plus d'impact sur l'autonomie des smartphones semblait ainsi une autre raison rationnelle de conserver ce mode sombre, d'où cet étonnement.

Lire également : Facebook et Instagram permettent de masquer le compteur de likes

Interpellé par des utilisateurs, les community managers de Facebook bottent pour le moment en touche. Facebook n'a pas reconnu officiellement le problème ou communiqué sur la question. Nous devrions néanmoins en apprendre davantage dans les prochaines heures.