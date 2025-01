Face au succès de la R5 e-Tech, Citroën pourrait bien lancer une 2 CV électrique

Alors que la R5 e-Tech rencontre un beau succès chez les utilisateurs français, Citroën serait tenté de céder à son tour aux sirènes du néo-rétro. D'après des informations du site britannique AutoCar, la marque aux chevrons pourrait lancer dès 2028 une version électrique de sa célèbre 2 CV.

Pour garantir le succès des ses voitures électriques, Renault a fait un choix risqué qui s'est avéré payant : celui du néo-rétro. Pour résumer, la marque au Losange a choisi de rééditer plusieurs de ses modèles mythiques en version électrique.

La R5 e-Tech a été la première à ouvrir le bal, et autant dire que le succès fut au rendez-vous avec déjà plus de 10 000 exemplaires vendus depuis le lancement de la citadine en fin d'année 2024. Cerise sur le gâteau, la R5 e-Tech a même obtenu la prestigieuse récompense de voiture de l'année 2025. Ce prix a été décerné par un jury composé de 60 journalistes issus de 23 pays européens.

Sans surprise, le constructeur français compte bien poursuivre sur cette lancée, avec le lancement prochain de la réédition wattée de la 4L ou encore de la Twingo électrique, dont on a déjà pu voir quelques images officielles de l'intérieur.

Fatalement, ce succès commence à faire des envieux, à commencer par Citroën. D'après des informations exclusives relayées par nos confrères du site britannique AutoCar, la marque aux chevrons pourrait finalement céder aux sirènes du néo-rétro. Plus précisément, le constructeur plancherait actuellement sur une nouvelle version électrique d'un modèle légendaire : la 2 CV.

Une nouvelle 2 CV en préparation chez Citroën ?

La chose a été confirmée par un source haut placée, ce dernière ajoutant que le projet était encore à un stade très précoce. Comme le rappelle le média anglais, la marque avait déjà fait un premier pas vers le néo-rétro lors du salon automobile de Bruxelles. Sans évoquer directement cette nouvelle 2 CV, le directeur du design de la marque Pierre Leclercq avait déclaré “qu'il ne fermait pas la porte” au rétro, tout en précisant que “l'important, c'est la philosophie”.

Si l'on s'amuse donc à lire entre les lignes, on peut donc déduire que cette nouvelle 2 CV reprendra l'identité et le cahier des charges de l'originale, à savoir une citadine sans fioriture, simple et abordable. Par conséquent, Citroën pourrait bien réutiliser la plateforme de l'ë-C3 et de la Fiat Grande Panda pour réduire les coûts. Toujours dans l'optique de tirer les prix vers le bas, la marque pourrait également opter pour un petit moteur, à l'image de ce qu'a fait Dacia avec la dernière Spring en 45 ch. Enfin, le récent accord signé avec le géant chinois CATL pourrait permettre à Citroën d'équiper sa 2 CV avec des packs de batterie moins chers.