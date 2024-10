Renault présente officiellement la R4 E-Tech, le retour électrique de la légendaire 4L

Renault fait revivre l'iconique 4L avec la R4 E-Tech, un SUV compact 100% électrique. Présentée au Salon de l’Auto, cette nouvelle version combine design rétro et technologies modernes pour séduire les nostalgiques et les adeptes de mobilité durable.

Après avoir fait revivre le mythe de la R5 dans sa version électrique avec la Renault 5 E-Tech, le constructeur continue sur sa lancée en ressuscitant un autre modèle emblématique : la 4L. Lancée en 1961, la Renault 4, surnommée la “Quatrelle”, a conquis des millions d’automobilistes à travers le monde, devenant un symbole de praticité et d’accessibilité. Aujourd’hui, Renault redonne vie à cette légende avec la R4 E-Tech, une version moderne et électrique de l’iconique 4L, adaptée aux exigences actuelles de mobilité écologique.

Présentée lors du Salon de l'Automobile de 2024, la R4 E-Tech confirme enfin les rumeurs qui circulaient depuis le début de l’année sur le retour de ce modèle emblématique. Ce nouveau modèle, au design “rétro-futuriste”, combine des éléments caractéristiques de la 4L originale, comme la calandre verticale et les feux arrière en forme de capsule, tout en introduisant des lignes plus modernes. Après avoir dévoilé les premières photos officielles la semaine dernière, Renault mise sur le charme nostalgique pour séduire, tout en offrant une conduite résolument tournée vers l’avenir.

La Renault 4 E-Tech offre une autonomie allant jusqu’à 400 kilomètres

Sous son allure rétro, la R4 E-Tech est équipée de technologies de pointe. Basée sur la plateforme AmpR Small, elle est disponible en deux configurations : une version “Comfort range” avec un moteur de 110 kW (150 ch) et une batterie de 52 kWh, offrant jusqu'à 400 km d’autonomie, et une version “Urban range” de 90 kW (120 ch) avec une batterie de 40 kWh, capable de parcourir plus de 300 km. L’intérieur est également modernisé, avec un double écran numérique, un système multimédia OpenR Link avec Google intégré, et un assistant virtuel nommé Reno, capable d’interagir avec l’intelligence artificielle ChatGPT.

La R4 E-Tech est également conçue pour être pratique, avec un volume de coffre de 420 litres et des sièges rabattables qui rappellent la polyvalence de l'originale. En matière de sécurité, elle est dotée de 26 aides à la conduite, dont la conduite semi-autonome de niveau 2 avec Active Driver Assist. Fabriquée en France à Maubeuge, cette R4 électrique bénéficie d'une production locale et d'une chaîne d'approvisionnement à faible impact carbone, renforçant ainsi son engagement en faveur de l’environnement. Renault espère que ce modèle séduira à la fois les nostalgiques de la 4L et les adeptes de la mobilité durable.

Si la présentation de la R4 E-Tech a déjà permis de découvrir ses principales caractéristiques, Renault garde encore certains détails sous silence. Il faudra patienter pour connaître la date de commercialisation exacte, les prix des différentes versions ainsi que l’ensemble des équipements proposés. Une chose est sûre, la nouvelle 4L ne manquera pas de faire parler d’elle dans les jours à venir.