Ces photos de la nouvelle Twingo E-Tech électrique nous dévoilent un design plein de nostalgie avant son lancement officiel

Renault présentera son prototype de la Twingo E-Tech électrique au Mondial de l’Auto 2024. Ce modèle, qui allie modernité et héritage du passé, préfigure une nouvelle génération de voitures électriques conçues pour la ville.

Renault continue de réinventer ses modèles emblématiques, et la Twingo ne fait pas exception. Le constructeur dévoilera au Mondial de l'Auto de Paris, du 14 au 20 octobre 2024, son prototype de la Twingo E-Tech électrique, un clin d’œil moderne à la première génération sortie en 1992. Cette citadine, entièrement électrique, s’inscrit dans la volonté de la marque française de proposer des véhicules pratiques et accessibles.

Ce prototype, révélé pour la première fois en novembre 2023, incarne l’esprit joyeux et innovant de la première Twingo tout en répondant aux exigences de la mobilité électrique actuelle. Avec son format compact et ses cinq portes, la Twingo E-Tech s’adapte parfaitement à la conduite en ville. Il s'agit d'un changement de design par rapport à la Twingo électrique actuelle, qui adopte désormais une silhouette plus moderne et des finitions soignées. Elle conserve également des éléments emblématiques de l’originale, tels que ses poignées rondes et ses trois petites ouvertures sur le capot, tout en modernisant son design avec des phares LED flottants et des surfaces fluides.

La Twingo E-Tech électrique mêle nostalgie et modernité dans son design

La Twingo E-Tech se distingue par son design qui fusionne l’ancien et le moderne. Ses phares, directement inspirés du modèle de 1992, sont désormais intégrés dans des anneaux LED flottants, tandis que les feux arrière en relief, semblables aux phares, apportent une touche futuriste. Un toit en verre fixe illumine généreusement l'intérieur, mettant en avant la philosophie de Renault des “voitures à vivre”. Le modèle Ultra compact et agile de la Twingo est conçu spécifiquement pour les environnements urbains, où son petit gabarit et son maniement facile la rendent très pratique.

Sous le capot, la Twingo E-Tech repose sur la technologie développée par Ampere, la filiale électrique de Renault. Avec un prix de départ prévu à moins de 20 000 €, ce modèle vise à rendre la mobilité électrique plus accessible à tous. La nouvelle Twingo sera disponible en 2026 et devrait offrir des performances honorables, tout en réduisant grandement les émissions de CO2 par rapport à une voiture thermique classique. Ce prototype s’inscrit dans le cadre d’une gamme de véhicules électriques que le constructeur déploie d'ici 2031, aux côtés de la Renault 5, la Renault 4 et la Mégane E-Tech.