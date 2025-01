La voiture de l’année 2025 est électrique et, en plus, elle est made in France !

Le concours “Car of the Year” vient de révéler son grand vainqueur de la voiture de l'année pour 2025. Cette dernière, électrique et fabriquée en France, a su écraser la concurrence grâce à ses qualités exceptionnelles. Voici pourquoi ce modèle vient de marquer l’histoire.

Chaque année, le titre de Voiture de l’année récompense le modèle qui a le plus impressionné l’industrie automobile européenne. L’édition 2025 a été marquée par une compétition féroce entre des modèles électriques, hybrides et thermiques. Après des tests rigoureux et un vote final au Salon de l’Automobile de Bruxelles, un modèle s’est détaché en remportant une victoire écrasante. Ce véhicule symbolise parfaitement les attentes du marché européen, alliant innovation technologique, performance et design.

Avec 353 points au total, ce modèle électrique a surpassé des rivaux de taille comme la Kia EV3 (291 points) et la Citroën ë-C3 (217 points). Parmi les finalistes figuraient également le Dacia Duster, le Hyundai Inster et même l’Alfa Romeo Junior. Le jury, composé de 60 journalistes issus de 23 pays européens, a salué son format compact, son esthétique réussie et sa motorisation électrique, parfaitement adaptée aux défis environnementaux actuels.

La Renault 5 électrique décroche le titre de Voiture de l’année 2025

La nouvelle Renault 5 électrique s’est imposée comme une évidence pour le jury. Inspirée du design rétro de l’emblématique R5 des années 70, elle revisite ce classique avec des lignes modernes et une motorisation 100 % électrique. Ce modèle incarne l’excellence française et répond aux attentes des conducteurs européens en quête d’un véhicule polyvalent, économique et respectueux de l’environnement. Bien qu’elle ait reçu quelques critiques, notamment sur l’habitabilité arrière et sa consommation énergétique, cela n’a pas suffi à ternir son succès.

Cette victoire consacre également Renault comme un acteur incontournable de l’électrification. C’est la deuxième année consécutive que le constructeur français remporte ce prix, après le sacre du Scénic E-Tech en 2024. C’est un exploit rare dans l’histoire du concours, seulement égalé par Fiat dans les années 1990. Fabriquée en France, la Renault 5 E-Tech reflète le savoir-faire et l’innovation tricolores. Ce titre témoigne aussi de l’évolution des préférences des conducteurs, qui privilégient de plus en plus des voitures électriques accessibles, tout en restant pratiques et stylées.