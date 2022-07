Face au Prime Day, Cdiscount contre-attaque avec ce pack Samsung à prix réduit

Un pack Samsung est à l'honneur sur le site Cdiscount. Au cours d'une offre à durée indéterminée, le site e-commerce français a décidé de contre-attaquer le Prime Day d'Amazon en proposant une promotion sur un bundle composé du smartphone Galaxy S21 FE et de la montre connectée Galaxy Watch4.

Alors que le Prime Day Amazon tourne à plein régime durant plusieurs heures, Cdiscount profite de l'événement de son concurrent pour proposer un pack Samsung à prix réduit.

En effet, le modèle 128 Go du smartphone Galaxy S21 FE et la version 44 mm de la montre connectée Galaxy Watch4 sont vendus par Cdiscount au prix de 538,60 euros. En sachant que la Galaxy Watch4 est à 126 euros chez Amazon, le Galaxy S21 FE revient donc à moins de 415 euros.

Pour rappel, le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone équipé d'un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 888, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI. La partie photo/vidéo est composée d’un capteur frontal de 32 MP et d’un capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP. Quant à la partie connectique, elle comprend le Bluetooth 5.0, le Wifi 6, du GPS, la reconnaissance faciale, le lecteur d’empreintes digitales et le port USB-C. Pour en savoir plus, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé à notre prise en main du Samsung Galaxy S21 FE.