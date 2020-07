Xbox Series X : comment suivre le live Xbox Games Showcase aujourd’hui à 18h00

Le coup d’envoi est sur le point d’être donné : dans quelques heures, Microsoft tiendra sa conférence Xbox Games Showcase. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le live avec nous ce soir, mais aussi un petit résumé de tout ce qu’on peut attendre de cet événement épique !

Plus que quelques heures à patienter avant que débute l’événement Xbox Games Showcase. Ce soir, à 18h00 plus précisément, Microsoft dévoilera toute une série de nouveaux jeux : on en compte plus d’une quinzaine, et il s’agira tantôt de licences bien connues (Halo, Fable, Flight Simulator, Forza…), tantôt de titres totalement inédits (Everwild, Grounded…). Voici toutes les informations nécessaires pour suivre la conférence en question.

À quelle heure et comment suivre le live Xbox Games Showcase ?

À quelle date a lieu la conférence : jeudi 23 juillet 2020 À quelle heure démarre la conférence : à 18h00 (heure française) Comment suivre ce live : ici même (vidéo ci-dessous) Combien de temps va durer ce live : environ 1h

Que faut-il attendre de la conférence Xbox Series X du jeudi 23 juillet 2020 ?

La conférence de ce soir sera focalisée sur la partie « jeux vidéo ». Certes, Microsoft pourrait aussi nous réserver une petite surprise en fin de conférence en dévoilant la date de lancement de sa nouvelle console, la Xbox Series X. Ou en annonçant officiellement la Series S, une édition plus abordable de sa console Next-Gen, mais aussi un peu moins puissante. Mais à l’heure actuelle, on sait surtout que l’événement sera surtout dédié aux jeux, Satya Nadella ayant pris soin de préciser qu’il s’agit « du plus grand line-up de lancement jamais réalisé pour une console ».

Plus d’une quinzaine de titres pourraient être dévoilés ce soir. La présence de certains, comme Halo Infinite, Everwild ou Psychonauts 2, est sure à 100%. D’autres, comme Age of Empires IV, Tell Me Why ou Wasteland III, devraient être également évoqués, même si l’on ignore pour le moment la place que Microsoft leur accordera durant l’événement. Enfin, il pourrait être aussi de question d’un Fable 4, d’un Forza 8 ou d’un Perfect Dark Reboot, même si rien n’a encore été annoncé de la part des éditeurs.

Microsoft pourrait également revenir sur son service de streaming du jeu vidéo Xcloud, dont le prix et la date de disponibilité ont été annoncés il y a quelques jours. Le service sera-t-il disponible dans sur d’autres plateformes qu’Android et iOS à sa sortie ? D’autres jeux seront-ils disponibles au lancement que ceux actuellement accessibles en bêta ? Réponse (peut-être) ce soir.

Quoi qu’il en soit, on se donne rendez-vous ici même pour suivre en direct la conférence Xbox Games Showcase de Microsoft ! À 18h00 pétantes !