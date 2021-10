Excellent prix sur ce PC Portable Gamer MSI Katana GF66

vous êtes à la recherche d'un PC portable gamer performant ? Le bon plan Cdiscount qui suit pourrait vous plaire. L'enseigne en ligne propose une réduction de 300 euros sur le modèle MSI Katana GF66 11UG-090XFR. Habituellement vendu 1799,99 €, il voit son prix chuter sous la barre des 1500 €, à 1499,99 € très exactement.

Belle réduction de 300 euros sur le PC portable MSI Katana GF66 11UG-090XFR du coté de l'enseigne Cdiscount. Alors qu'il faut habituellement débourser 1799,99 € pour s'en équiper, son prix chute à 1499,99 €. Pour ce tarif, vous avez un PC taillé pour le jeu avec plus d'une corde à son arc.

Pour commencer, il dispose d'un écran d'un diagonale de 15,6 pouces de définition Full HD avec taux de rafraichissement de 144 Hz. ensuite, il embarque un processeur Intel Core i7 (11ème génération) 11800H / 2.3 GHz épaulé par 16 Go de mémoire RAM. La partie graphique est également un de ses points forts puisque c'est une Nvidia GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 – 1925 MHz que l'on retrouve en plus d'une puce intégrée Intel Iris Xe.

Pour ce qui est de la partie stockage, ce modèle est équipé d'un SSD 512 GoM.2 PCIe 3.0 x4 – NVM Express (NVMe) lui assurant une Excellent réactivité et des performances haut de vol. Coté connectique, on retrouve 1 port USB 2.0, 2 ports USB 3.2 (Gen1), 1 port USB 3.2 Type-C (Gen1) et un port HDMI 2.0. Les connexions sans fil Bluetooth 5.1, Intel Wi-Fi 6 AX 201, 802.11a/b/g/n/ac/ax sont également de la partie avec également un port Ethernet Gigabit (RJ45). Il est livré sans Windows, ce qui signifie qu'il faudra l'installer au préalable avant de pouvoir l'utiliser.

