Excellent prix sur ce pack 4 caméras de surveillance Blink Outdoor + assistant Echo Show 5

L'univers des objets connectés est à l'honneur pour ce nouveau bon plan Amazon ! Actuellement, le géant américain du commerce en ligne propose une offre intéressante sur l'achat d'un pack comprenant un kit de 4 caméras de surveillance Blink Outdoor et l'assistant Echo Show 5.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alexa, le célèbre assistant personnel intelligent développé par Amazon, va prochainement souffler sa 7ème bougie. À l'occasion, le fameux site e-commerce a décidé de lancer une pléiade de promotions en ce début du mois de novembre. Le Fire TV Stick et la Blink Mini ont d'ailleurs fait l'objet de réductions attractives.

Cette fois-ci, c'est un pack composé de 4 caméras de surveillance Blink Outdoor et de l'assistant Echo Show 5 d'être victime d'une baisse de prix. Proposé en temps normal à 214,98 euros, le pack en question est actuellement vendu par Amazon à 179,99 euros ; ce qui fait une remise de près de 35 euros par rapport à des achats séparés.

La Blink Outdoor est une caméra de surveillance HD sans fil qui permet de surveiller votre domicile jour et nuit grâce à la vision nocturne infrarouge. Avec son autonomie longue durée, la Blink Outdoor peut fonctionner pendant une durée de 24 mois par l'intermédiaire de deux piles AA au lithium (incluses). L'appareil a été conçu pour résister aux intempéries, afin de vous aider à sécuriser l'intérieur et l'extérieur de votre domicile. Quant à l'Echo Show 5, l'assistant vocal embarque un écran tactile en couleur de 5,5 pouces pour piloter les objets connectés, un haut-parleur de 42 mm, le Bluetooth, le Wifi et une sortie audio stéréo de 3,5 mm.