Fire TV Stick : les versions classique et 4K sont à prix cassés avant le Black Friday

C'est le Black Friday avant l'heure chez Amazon et Boulanger ! Les deux revendeurs se sont effet alignés pour proposer à leurs clients respectifs les versions classique et 4K du célèbre Fire TV Stick à prix cassés.

Le Black Friday 2021 arrive dans trois semaines et Amazon et Boulanger ont déjà pris les devants en faisant baisser le prix du Fire TV Stick.

Ainsi, à l'occasion d'une offre à durée indéterminée, les modèles classique et 4K du fameux boîtier multimédia d'Amazon sont respectivement vendus au prix de 22,99 euros (au lieu de 39,99 euros) et au tarif de 33,99 euros (au lieu de 59,99 euros).

Le Fire TV Stick se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Il embarque un espace de stockage interne de 8 Go pour les applications et les jeux, un processeur Quadricœur 1,7 GHz, la technologie sans fil Bluetooth et la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Le modèle classique dispose d'une mémoire vive de 1 Go de RAM et prend en charge la résolution en Full HD 1080p. Quant à la version 4K du Fire TV Stick, on retrouve une mémoire vive de 1,5 Go de RAM et la prise en charge du streaming 4K cinématographique avec Dolby Vision. Enfin, l'appareil est fourni dans une boîte contenant une télécommande vocale Alexa (3ème génération), un câble USB et adaptateur secteur, une rallonge HDMI, 2 piles de type AAA et un guide de démarrage.