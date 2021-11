Blink Mini : la caméra de surveillance connectée d’Amazon est à son meilleur prix

Envie d'équiper votre maison avec une caméra de surveillance pas chère ? Grâce à ce bon plan, vous avez la possibilité de vous procurer le système Blink Mini sous les 23 euros chez Amazon ou Boulanger. À ce prix, il ne faut pas trop tarder pour en profiter !

Après les versions classique et 4K du Fire TV Stick, voici un autre appareil connecté d'Amazon d'être victime d'une jolie baisse de prix.

Cette fois-ci, c'est au tour de la Blink Mini d'être à prix réduit. En effet, la caméra de surveillance d'intérieur conçue par le géant américain de l'e-commerce est vendue à 22,99 euros au lieu de 34,99 euros chez Amazon et chez Boulanger. Pour information, la livraison est offerte si le retrait de l'article en point relais est choisi.

Concernant les caractéristiques principales de la Blink Mini, la caméra de surveillance d'intérieur HD (1080p, champ de vision 110 degrés) embarque une détection de mouvements et un système audio bidirectionnel. La configuration du produit se fait en branchant simplement la caméra sur une prise électrique, en la connectant au réseau WiFi domestique et en l'ajoutant à l'application Blink Home Monitor. Enfin, la caméra Blink Mini est livrée avec un support, deux vis de fixation, un câble USB et un adaptateur secteur.