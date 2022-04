Excellent prix sur les écouteurs Apple AirPods 3, vite !

Les Apple AirPods 3 deviennent abordables grâce à ce bon plan en provenance de Rakuten ! En ce dimanche 3 avril 2022 uniquement, les écouteurs sans fil de la marque à la pomme sont vendus sous la barre des 170 euros par l'intermédiaire d'un coupon de réduction.

Dévoilés au cours de l'automne 2021, les AirPods 3 d'Apple font l'objet d'un deal intéressant sur le site Rakuten. Ce 3 avril 2022, les célèbres écouteurs sans fil de la firme de Cupertino sont vendus, via la boutique française Boulanger, au prix de 169 euros au lieu de 189 euros.

Afin d'obtenir la réduction de 20 euros, il suffit de saisir le coupon RAKUTEN20 au cours de l'étape du panier. Pour information, le produit neuf bénéficie de la livraison gratuite à domicile ou au retrait gratuit en magasin Boulanger. Enfin, les écouteurs possèdent une garantie de 2 ans de la part du fabricant.

Pour rappel, les AirPods 3 d'Apple disposent de l'audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête ; de l'égalisation adaptative calibrant automatiquement le son en fonction des oreilles ; d'un design ajusté ; d'un accès rapide à Siri et d'un capteur de pression pour contrôler la lecture des contenus, prendre un appel, ou encore raccrocher. Résistante à l’eau et à la transpiration, la paire d'écouteurs embarque une autonomie maximale de 6 heures d’écoute en une seule charge ou de 30 heures d’écoute au total avec le boîtier de charge MagSafe fourni. Pour terminer, les accessoires bénéficient du partage audio entre deux paires d’AirPods sur l'iPhone, l'iPad, l'iPod touch ou l'Apple TV. Pour en savoir plus sur les écouteurs, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test des Apple AirPods 3.