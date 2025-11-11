L’excellent Poco F7 Pro de Xiaomi est à moitié prix, une belle opportunité à saisir

Le Poco F7 Pro fait l'objet d'une baisse de prix importante dans le cadre du Singles Day. L'excellent smartphone est à moitié prix, mais il va falloir faire vite pour éviter la rupture de stock.

Le Poco F7 Pro, lancé cette année est un smartphone milieu de gamme équipé d'un processeur haut de gamme. Très performant, il n'a pas grand-chose à envier à ses concurrents premium du marché. Cet atout représente l'ADN des smartphones de la gamme des Poco F. Et malgré son rapport qualité-prix ultra agressif, le Poco F7 Pro voit son prix chuter considérablement pendant le Singles Day.

AliExpress le propose en effet à son prix le plus bas, grâce à la combinaison de plusieurs réductions. D'abord, le smartphone est affiché à 368 € dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Notez que cette variante a été lancée cette année à 603 €. Avec le code promo 11FR20, vous profitez d'une réduction de 20 €. Et ensuite, AliExpress propose 20 € de réduction supplémentaire si vous payez par PayPal.

Au final, le Poco F7 Pro 8/256 Go tombe à 315 € au lieu de 603 €. Vous profitez donc d'une réduction totale de 48% sur ce modèle, soit une économie de 288 €. Si vous préférez la version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, elle vous reviendra à 339 € au lieu de 653 €, toujours avec le code promo 11FR20, et 33 € de réduction cette fois si vous payez par PayPal.

Notez que le Poco F7 Pro est expédié gratuitement par AliExpress depuis la France, dans un délai de 3 à 4 jours.

Poco F7 pro : un très bon prix pour un excellent smartphone

Historiquement, les smartphone Poco F sont conçu pour offrir de bonnes performances, et notamment pour le jeu vidéo. Pour y parvenir, Xiaomi a misé sur un processeur haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 3. Bien qu'il ne soit pas le plus récent, ce SoC reste très performant. Il est associé à 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage.

Le Poco F7 Pro est par ailleurs équipé d'un grand écran OLED de 6,67 pouces (3200 x 1440 px), avec un taux de rafraichissement variable qui monte jusqu'à 120 Hz.

La partie photo en ce qui la concerne repose sur un double capteur de 50 MP (grand-angle) + 8 MP (ultra grand-angle). À l'avant, on retrouve un capteur de 20 MP pour les selfies. Enfin, le Poco F7 Pro dispose d'une grande batterie de 6 000 mAh, digne d'un smartphone gaming. Elle est compatible avec une charge rapide de 90W.