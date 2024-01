Equalizer 3 débarque en DVD, BLU-RAY™ et 4K UHD™ : l’épopée de McCall continue

Préparez-vous pour une expérience ultime dans votre salon avec le film Equalizer 3, disponible en DVD, BLU-RAY™ et 4K UHD™ dès ce 3 janvier 2024. Une sortie à ne pas manquer !

Ce 3 janvier 2024 marque la sortie très attendue d'Equalizer 3 en formats DVD, BLU-RAY™ et 4K UHD™. Grâce au studio SONY et son éditeur ESC Distribution, les fans pourront s'immerger dans l'action intense du film. Les prix sont attractifs, offrant à chaque cinéphile l'opportunité de posséder ce chef-d'œuvre : le DVD est à 19,99€, le BLU-RAY™ à 24,99€, l'édition combo BLU-RAY™ + 4K UHD™ à 29,99€, et l’édition limitée du steelbook combo BLU-RAY™ + 4K UHD™ à 34,99€.

Le phénomène Equalizer 3 : un succès retentissant au cinéma

Vous n’avez pas encore vu Equalizer 3 ? C’est pourtant le plus grand succès de la saga Equalizer au box-office français et le triomphe de Denzel Washington depuis American Gangster en 2007. Le film prolonge l'histoire de Robert McCall, un ancien agent de la CIA, qui utilise ses compétences pour rendre justice et protéger les innocents. Dans ce troisième opus, McCall affronte ses adversaires les plus redoutables, tout en dévoilant des aspects méconnus de son passé.

Ce film, mêlant action, suspense et émotions fortes, renforce la réputation de la franchise Equalizer en tant qu’un des piliers de l'univers cinématographique de SONY. Portée par la performance époustouflante de Denzel Washington, la franchise Equalizer s'est en effet solidement établie chez SONY. Ce troisième volet ne fait pas exception, consolidant la saga comme une des plus réussies et durables de l'histoire du cinéma d'action.

Jeu concours : gagnez votre propre édition combo BLU-RAY™ + 4K UHD™ d’Equalizer 3 !

Pour célébrer la sortie physique du film, un grand jeu concours est organisé sur la page Facebook de PhonAndroid. Cinq chanceux gagneront l'édition combo BLU-RAY™ + 4K UHD™ d’Equalizer 3. Les participants auront l'opportunité unique de posséder cette édition exceptionnelle, enrichissant leur collection avec une qualité d'image et de son inégalée. Les détails du concours sont disponibles sur la page, offrant à tous une chance de remporter cette édition dotée de son master 4K Ultra HD.

Equalizer 3 en DVD, BLU-RAY™ et 4K UHD™ représente non seulement une étape clé dans l'évolution de la franchise, mais aussi une opportunité pour les fans et les nouveaux venus de découvrir ou redécouvrir ce phénomène du cinéma d’action.

Equalizer 1 et 2 : les fondations d’une saga culte

Vous n’avez pas regardé les films précédents ? Pas de panique, avant de plonger dans Equalizer 3, on vous résume les événements des deux premiers films.

Dans Equalizer 1, Robert McCall, interprété par Denzel Washington, est un ancien agent de la CIA à la retraite, menant une vie tranquille. Lorsqu'il découvre qu'une jeune fille nommée Teri est maltraitée par des gangsters russes, il décide d'intervenir, révélant ses compétences de combattant d'élite.

Equalizer 2 poursuit sur cette lancée et McCall se trouve confronté à des assassinats et des trahisons, le poussant à protéger ceux qu'il aime et à affronter son passé sombre. Ces deux opus posent les bases de la complexité du personnage de McCall et de ses motivations, des éléments clés d’autant plus développés dans Equalizer 3.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par ESC Distribution.