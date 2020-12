Epic Games Store : l’excellent Torchlight 2 est offert pour Noël

L'Epic Games Store poursuit son opération spécial Noël 2020. Après avoir pu récupéré gratuitement Alien Isolation ou Metro 2033 : Redux, les utilisateurs de la plateforme gaming vont pouvoir mettre la main sur Torchlight 2, jusqu'au 31 décembre 17h.

En ces fêtes de fin d'année 2020, l'Epic Games Store gâte les joueurs en leur offrant un jeu AAA par jour, et ce durant 15 jours. Nous arrivons d'ailleurs bientôt aux termes de cette opération promotionnelle, puisque le dernier jeu de cette sélection sera offert ce jeudi 31 décembre à 17h.

En attendant de mettre la main sur ce dernier jeu mystère, les joueurs peuvent obtenir gratuitement ce mercredi 30 décembre l'excellent Torchlight 2. Ce hack'n slash est un digne héritier de la mythique saga Diablo. Avant de débuter l'aventure, le joueur devra faire son choix entre les quatre classes disponibles, parmi le Berseker, l'Ingénieur, l'Outlander, et l'Embermage.

Malgré le fait que le titre accuse un peu le poids des années (il est sorti en 2012), le jeu reste parfaitement jouable et agréable de surcroît, notamment grâce aux graphismes cartoon qui n'ont pas pris une ride. Le gameplay est d'ailleurs particulièrement solide, entre un loot extrêmement varié et riche, et des spécialisations bien pensées qui permettent de varier les plaisirs. En outre, le mode multi jusqu'à 6 joueurs promet des parties endiablées entre amis, de quoi occuper vos longues nuits hivernales.

Durant cette opération de Noël, l'Epic Games Store a fait en sorte de proposer une grande variété de genres. Les joueurs friands de sensations fortes ont pu se régaler avec le déjà culte Alien : Isolation, tandis que les amateurs de gestion ont pu se faire plaisir avec des titres comme Cities Skylines ou Tropico 5. Quant aux amoureux de FPS, ils ont pu se procurer gratuitement le très bon Metro 2033 : Redux.

Pour rappel, vous pourrez récupérer Torchlight 2 gratuitement jusqu'à ce jeudi 31 décembre 2020 à 17h tapante. Ensuite, l'Epic Games Store proposera donc le dernier jeu de cette fournée spéciale fin d'année. Notez que si l'on se fie à la liste qui a récemment fuitée sur la toile, il est probable que le titre en question soit Jurassic World Evolution, un jeu de gestion dans lequel vous devrez prendre les commandes de votre propre “parc à dinosaures” comme aime le dire ce bon vieux Ian Malcomm, interprété par le grand Jeff Goldblum dans la saga de Steven Spielberg.