Epic Games Store : Alien Isolation fait trembler les joueurs et il est gratuit pour Noël

L'Epic Games Store continue de gâter les joueurs en cette fin d'année 2020. Après avoir offert Cities Skyline et Oddworld New ‘n' Tasty, les utilisateurs de la plateforme vont pouvoir mettre la main sur l'excellent et terrifiant Alien : Isolation.

En ces fêtes de fin d'année 2020, l'Epic Games Store a décidé de marquer le coup en offrant un jeu AAA par jour à ces utilisateurs, et ce durant 15 jours. La première fournée a débuté ce vendredi 18 décembre avec le jeu de gestion Cities Skylines. Puis, les joueurs ont eu l'occasion de mettre la main sur le mythique Oddworld New “n” Tasty, le remake du fameux Oddworld : Abb Odyssey sur PS1.

Et en ce lundi 21 décembre 2020, on délaisse l'intransigeance de Cities Skylines et l'humour noir d'Oddworld pour un titre qui saura à coup sûr vous faire frémir. En effet, l'Epic Games Store offre ce lundi l'excellentissime Alien : Isolation. Développé par les équipes talentueuses de Creative Assembly et édité par Sega, Alien : Isolation vous met dans la peau d'Amanda Ripley, qui n'est autre que la fille d'Ellen Ripley, personnage phare de la saga incarné à l'écran par Sigourney Weaver.

La jeune femme part sur les traces du Nostromo, le vaisseau sur lequel naviguait sa mère avant de disparaître. Son aventure l'amènera sur Sébastopol, une gigantesque station spatiale. Seulement, une menace étrangère et mortelle rôde sur la station, et il faudra preuve de discrétion et de ruse pour espérer survivre et s'échapper.

Si vous êtes fan de la saga Alien et des survival horror, Alien : Isolation est un épatant représentant du genre. Doté d'une ambiance sonore à tomber à la renverse, nous vous conseillons de joueur dans le noir complet, le casque vissé sur les oreilles. Souvenez-vous du slogan du premier film, “Dans l'Espace, personne ne vous entendra crier“. Chez vous en revanche, il faudra peut-être retenir vos hurlements.

Pour rappel, Alien : Isolation est offert jusqu'au mardi 22 décembre 2020 à 17h tapante. Passé cette heure, l'Epic Games Store proposera un nouveau jeu. À ce sujet, la liste complète des jeux offerts pendant les vacances de Noël a fuité ce lundi 21 décembre. Pour l'instant, cette liste a tapé juste, puisque OddWord, Alien : Isolation et Cities Skylines en faisaient bel et bien partie.