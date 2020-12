Epic Games Store : faites place à Metro 2033 Redux, le 5e jeu offert pour Noël

L'Epic Games Store poursuit son opération de Noël. Après avoir offert Cities Skylines ou encore Alien : Isolation, les joueurs pourront mettre la main ce mardi 22 décembre 2020 sur l'excellent Metro 2033 Redux. À vos masques à gaz !

En ces fêtes de fin d'année 2020, l'Epic Games Store a décidé de gâter ses utilisateurs en leur offrant un jeu AAA par jour, et ce durant 15 jours. La première fournée a été livrée ce vendredi 18 décembre avec le jeu gestion Cities Skylines, suivie du mythique OddWorld : New ‘n' Tasty. En début de semaine, les joueurs les plus téméraires ont pu mettre la main gratuitement sur le terrifiant Alien : Isolation, l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur titre estampillé Alien.

Et en ce mardi 22 décembre 2020, les utilisateurs vont pouvoir troquer la claustrophobie de la station spatiale Sébastopol pour les tunnels sombres et inquiétants du métro moscovite avec Metro 2033 : Redux. Il s'agit ni plus ni moins d'un remake de Metro 2033 sorti en 2010. Cette refonte utilise un nouveau moteur graphique et offre des effets de lumière retravaillés pour une ambiance toujours aussi glaçante.

Pour rappel, la saga des jeux Metro (Metro 2033, Metro Last Light et Metro Exodus) est inspirée des romans de l'auteur russe Dmitry Glukhovsky. Ces romans sont exceptionnels et on vous conseille évidemment de vous jeter dessus s'ils ne font pas encore partie de votre bibliothèque.

Dans Metro 2033, vous serez donc amené à incarner Artyom, jeune moscovite qui doit, comme des milliers d'autres personnes, vivre terré dans les tunnels du métro après une catastrophe nucléaire. Artyom devra quitter sa station pour sauver les habitants du métro d'une terrible menace, et devra affronter au passage des fanatiques, des créatures mutantes et des dangers inconnus des hommes.

Pour rappel, n'oubliez que vous pouvez vous procurer gratuitement Metro 2033 : Redux jusqu'au mercredi 23 décembre 2020 17h dernier délai. Ensuite, un nouveau jeu prendra le relai. À ce sujet, la liste complète des jeux offerts pendant les vacances de Noël a fuité ce lundi 21 décembre. Pour l'instant, cette liste a tapé juste, puisque OddWord, Alien : Isolation, Cities Skylines et Metro 2033 en faisaient bel et bien partie. De fait, les joueurs devraient profiter dès demain d'un épisode de la saga Tropico, à vérifier.