L’Epic Games Store offre son 1er jeu pour Noël : Cities Skylines, un Sim City like

L’Epic Games Store compte bien marquer le coup en cette période de Noël. La plateforme offre en effet un gros jeu par jour pendant quinze jours. Le premier d’entre eux est l’excellent Cities Skylines. Vous n’avez que 24 heures top chrono pour le récupérer, après ce sera trop tard.

L’Epic Games Store a pour habitude d’offrir un jeu gratuit chaque semaine. La plupart du temps, il s’agit d’un jeu indépendant. Mais parfois, c’est un gros titre AAA, comme ce fut le cas en mai dernier avec GTA 5 ou encore Civilization 6. Pour Noël, la plateforme va offrir un gros jeu par jour pendant quinze jours. Le premier d’entre eux est Cities Skylines.

Cities Skylines est un excellent city builder sorti en 2015. Ce successeur spirituel de Sim City est riche, complexe, joli à l’œil et surtout blindé de contenu, de nombreux DLC étant sortis. De quoi passer de nombreuses heures à créer la cité de vos rêves.

Mais attention, le jeu n’est gratuit que jusqu’à 17 heures ! Après cela, ce sera un autre titre qui sera proposé gratuitement, et rebelotte demain. Il faudra donc être vigilant et bien scruter les jeux disponibles. A noter qu’une liste des jeux offerts avait un petit peu tourné sur Twitter en début de semaine. Sans surprise, elle était bidon. Chaque jour rimera donc avec mystère. Quel gros hit sera offert ce soir ? Les paris sont ouverts !

Des cadeaux et des soldes

Epic Games, en plus de faire des cadeaux, organise des soldes sur sa plateforme. Des jeux sont bradés, jusqu’à -75% pour certains, et un bon de 10 euros est offert à chaque utilisateur. Parmi les soldes très intéressantes, nous avons repéré The Division 2, qui passe de 30 euros à 9 euros (il peut donc être gratuit en utilisant le bon). Tyranny, qui était offert la semaine dernière sur le store, passe lui de 40 à 10 euros. Parfait si vous avez manqué le coche. De même, l’excellent Disco Elysium passe de 40 à 24 euros.

A lire aussi – PS5 : la démo Unreal Engine 5 n’est pas plus gourmande que Fortnite selon Epic

Il y a également des jeux récents en promotion, comme le tout juste sorti Immortals Fenyx Rising qui passe de 60 euros à 40 euros. De quoi vous occuper de longues heures. Et vous, pour quel jeu allez-vous craquer ? Quel titre espérez-vous voir offert sur la plateforme ? Dites-le-nous dans les commentaires !