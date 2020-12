Epic Games Store : Tropico 5 est offert gratuitement pour Noël

L'Epic Games Store continue de gâter les joueurs pour Noël. Après avoir offert l'excellent Metro 2033 : Redux, les joueurs pourront mettre la main gratuitement sur Tropico 5, le cinquième opus de la célèbre saga de gestion. Prêt à devenir un dictateur ?

L'Epic Games Store poursuit tranquillement son opération de Noël. En effet, la plateforme gaming a décidé de gâter les joueurs en cette fin d'année 2020 en leur offrant un jeu AAA tous les jours, et ce durant 15 jours. Autant dire qu'il y en a, pour l'instant, pour tous les goûts. Les amateurs de gestion ont pu se faire plaisir en début de semaine avec Cities : Skylines, tandis que les joueurs avides de sensations fortes ont pu mettre la main sur le terrifiant Alien : Isolation.

Hier, l'Epic Games Store proposait gratuitement l'excellent Metro 2033 : Redux, une version revue et améliorée de Metro 2033, dotée d'un nouveau moteur graphique et de quelques nouveautés côté gameplay. Et en ce mercredi 23 décembre 2020, la plateforme a décidé à nouveau de caresser dans le sens du poil les amoureux de jeu de gestion avec Tropico 5.

Les joies de la dictature sur Tropico 5

Dans cet épisode novateur, vous êtes bombardé à la tête d'une république bananière durant l'ère coloniale. Jusqu'alors, l'action se plaçait systématiquement durant la Guerre Froide. Vous l'aurez donc compris, l'une des principales nouveautés de ce Tropico 5 est de permettre aux joueurs de faire évoluer la société qu'il a construite à travers les âges.

Comme tout bon jeu de gestion, il s'agira ici de développer l'économie, l'industrie, les technologies ou encore de mener la politique intérieure et étrangère de votre colonie tout en veillant au bien-être de votre population. Pour ce faire, rien de mieux que de suivre la campagne scénarisée du titre, plutôt bien ficelée d'ailleurs.

Fait inédit dans la série, Tropico 5 intègre un mode Versus dans lequel vous êtes amené à faire la course aux points en remplissant des objectifs le plus rapidement possible. Notez qu'un mode coopératif est également de la partie. Pour rappel, Tropico 5 ne sera disponible que jusqu'au jeudi 24 décembre à 17h. Un autre jeu gratuit prendre ensuite le relai.

À ce sujet, la liste complète des jeux offerts pendant les vacances de Noël a fuité ce lundi 21 décembre. Pour l'instant, cette liste a tapé juste, puisque OddWord, Alien : Isolation, Cities Skylines et Metro 2033 en faisaient bel et bien partie. De fait et on l'espère, les joueurs devraient profiter dès demain du génialissime Inside, par les papas de Limbo.