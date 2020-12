GTA 4 : Complete Edition bientôt sur PS5 et Xbox Series X ? C'est en tout cas ce que laisse entendre une fiche produit publiée sur Amazon, puis retirée dans la foulée. S'il n'y a rien d'officiel, il y a de quoi se réjouir à l'idée de pouvoir revivre les aventures de Nico Bellic dans une version next-gen sur PS5 et Xbox Series X.

Si vous êtes un fan des produits Rockstar et plus particulièrement de GTA Online, vous profitez probablement de la plus grosse mise à jour de l'histoire du mode multijoueur de GTA 5 intitulée “Le Casse de Cayo Perico”. Avec un braquage inédit et surtout une nouvelle aire de jeu, en l'occurrence l'ile de Cayo Perico, il y avait de quoi être impatient.

Et à défaut d'avoir des informations officielles sur GTA 6, c'est bien la seule chose que les fans de la saga peuvent se mettre sous la dent en cette fin d'année 2020. Or, en ce mercredi 30 décembre 2020, nous apprenons que GTA 4 : Complete Edition, qui comprend le jeu original ainsi que les deux extensions The Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony, pourrait bien débarquer sur PS5 et Xbox Series X en 2021.

En effet, la fiche produit de cette compilation next-gen est apparue brièvement sur Amazon ce mercredi, avant d'être retirée. Selon le résumé, cette version proposerait donc un affichage en 4K, le tout sublimée par des améliorations graphiques diverses, un meilleur framerate (peut-être en 60 ou 120 FPS) et la prise en charge du retour haptique.

Pour rappel, le retour haptique est l'une des fonctionnalités phares de la DualSense, la manette de la PS5. Cette technologie reproduit des sensations et des textures en lien avec ce qui se passe à l'écran, afin de favoriser l'immersion du joueur. Bien entendu, tant que Rockstar ne confirme pas l'existence de cette version next-gen de GTA 4, il convient de prendre ces informations avec des pincettes.

Quoi qu'il en soit, l'arrivée de GTA 4 sur les consoles next-gen pourrait permettre aux jeunes joueurs de GTA Online de découvrir dans les meilleures conditions possible l'un des épisodes les plus ambitieux de la saga. Il faut dire que la mission du braquage de la banque, hommage assumé au mythique Heat de Michael Mann, vaut à elle seule de jouer à GTA 4. Croisons les doigts pour que ce remastered devienne réalité.

Source : Forbes