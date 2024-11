Envoyer un SMS par satellite avec n’importe quel smartphone ? C’est possible, la preuve

Qualcomm, Telekom et Skylo ont testé avec succès l'envoi d'un SMS par satellite en Europe sans utiliser un smartphone récent compatible à la base. Une avancée majeure dans la suppression des zones blanches.



Les réseaux mobiles ont beau couvrir une immense partie de la planète, il existe encore de nombreuses zones blanches à travers le monde. Souvent présentes dans des endroits reculés, elles ne sont pas forcément inhabitées, ou en tout cas vierge de présence humaine même ponctuelle. Pour communiquer depuis ces points précis, la seule solution est de passer par la transmission satellite. Ce n'est pas nouveau, il existe un système d'urgence intégré à certains smartphones comme les iPhone depuis l'iPhone 14.

En revanche, l'envoi d'un SMS au sens où on l'entend, c'est-à-dire en dehors de toute situation de danger, est une avancée récente. Starlink et l'opérateur américain T-Mobile y sont parvenus début 2024 seulement. Depuis, l'idée et de le permettre pour le plus grand nombre. Google et T-Mobile se sont associés pour qu'Android 15 prenne en charge cette fonctionnalité par exemple. En Europe, c'est l'allemand Telekom qui réalise l'exploit, aidé par Qualcomm et Skylo.

L'envoi de SMS par satellite avec tous les smartphones est possible, ce test le démontre

L'idée est de combiner le réseau mobile terrestre au réseau satellite, et donc d'offrir une continuité de service quel que soit l'endroit où l'on se trouve. La démonstration s'est faite en envoyant un SMS depuis un smartphone équipé de la puce Snapdragon X80 5G Modem-RF System, en utilisant le spectre Mobile Satellite Services (MSS) via le réseau Skylo.

Le modem de Qualcomm apporte la compatibilité avec la communication satellite à n'importe quel smartphone actuel. De son côté, le MSS permet une couverture de toute l'Europe, sans avoir besoin de passer par les différentes fréquences transfrontalières. L'objectif est donc bien de proposer une technologie universelle, du moins sur le Vieux continent, sans dépendre de certains modèles de mobiles comme le Galaxy S24 ou les derniers Pixel. Ce ne seront bientôt plus les seuls protagonistes des faits divers où le SMS par satellite sauve des vies.