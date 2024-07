Samsung va introduire la connectivité par satellite dans sa prochaine mise à jour, voici les smartphones qui en font partie

Samsung s'apprête à révolutionner la connectivité mobile avec la mise à jour One UI 7. En intégrant la connectivité par satellite, la marque sud-coréenne promet une communication ininterrompue, même dans les zones les plus reculées.

Les fabricants chinois ont récemment pris les devants dans l'innovation avec leurs smartphones. Huawei, par exemple, a lancé l’an dernier le Mate 60 Pro, le premier téléphone au monde capable de passer des appels par satellite. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de rester connectés même sans signal réseau, ce qui est particulièrement utile dans les zones blanches. De son côté, Honor prépare le lancement du Magic V3, le premier smartphone pliable qui intégrera également la connectivité par satellite. Ces avancées technologiques offrent aux utilisateurs des moyens de communication plus fiables et étendus, surtout en situation d'urgence.

Des confrères ont étudié le code des dernières mises à jour des applications Samsung, notamment Emergency SOS, Phone et Messages. Ils ont découvert des lignes qui révèlent l'intégration prochaine de la connectivité par satellite. Ces indices montrent que les utilisateurs pourront envoyer des messages d'urgence même sans connexion réseau. Cette fonctionnalité devrait être disponible avec le lancement de One UI 7 basé sur Android 15.

La mise à jour One UI 7 va apporter la connexion par satellite aux Samsung Galaxy

Les applications de Samsung révèlent que les utilisateurs pourront envoyer des messages d'urgence via satellite lorsqu'ils seront hors de portée d'un réseau mobile. Cela leur permettra contacter les services d'urgence même dans les endroits les plus isolés. La fonctionnalité sera particulièrement utile pour les randonneurs, les aventuriers et tous ceux qui se trouvent souvent dans des zones sans couverture réseau. Bien que Samsung Messages ne supporte pas encore cette fonctionnalité, les utilisateurs seront redirigés vers Google Messages pour envoyer des textos par satellite.

Cette nouveauté place Samsung en concurrence directe avec Apple, qui a déjà introduit des fonctionnalités similaires avec ses iPhone 14. Les utilisateurs de Galaxy pourront bientôt bénéficier de cette avancée. La connectivité par satellite n'est plus limitée aux situations d'urgence ; elle pourrait également être utilisée pour des communications régulières, ce qui marque une étape importante dans l'évolution des smartphones. Les modèles concernés par cette mise à jour incluent les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, ainsi que le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5.

Source : android authority