SpaceX transmet pour la première fois un véritable SMS par satellite

C'est un événement important pour le secteur des télécommunications : SpaceX et T-Mobile ont réussi à envoyer le premier SMS via un satellite Starlink. Et cela à partir d'un smartphone compatible qui ne nécessite aucune communication. Cette initiative marque le début des tests de communication textuelle par satellite.

L'expansion de Starlink dans le secteur des communications par satellite ne cesse d'élargir les horizons de la connectivité moderne. Au-delà de la simple liaison satellite-smartphone, l'entreprise a récemment démontré sa capacité à fournir une connexion internet haute vitesse dans des conditions inédites, comme à bord des avions. Avec, comme perspective à termes l'accès à des services avancés, comme l'accès à du streaming vidéo pendant leur vol. Un exemple qui illustre la polyvalence de sa technologie qui est adaptée à une multitude de contextes d'utilisation.

Starlink nourrit l'ambition d'offrir une couverture internet globale, accessible directement depuis les téléphones mobiles. Cette vision est particulièrement pertinente pour les régions isolées, où les infrastructures de communication terrestres sont limitées. C'est dans cette optique qu'une importante étape a été franchie : l'envoi du premier SMS via un satellite.

SpaceX via le reseau T-Mobile envoie le premier SMS de l’histoire par satellite

La transmission du premier SMS via un satellite Starlink a été réalisée par SpaceX et T-Mobile. Elle est fondée sur la technologie Direct-to-Device (D2D) qui permet de transmettre des informations d'un téléphone à un autre en passant par un réseau satellitaire sans avoir à modifier les smartphones. Le SMS est envoyé depuis un réseau télécom standard (celui de T-Mobile en l'occurence), transite par les antennes relais de Starlink, passe par les satellites qui diffusent ensuite le message vers le téléphone destinataire. Ces tests visent à évaluer et à perfectionner la fiabilité et l'efficacité de cette technologie pour le grand publique dans une utilisation quotidienne.

L'envoi de ce SMS n'est que le début d'un projet plus vaste qui a des implications significatives pour de nombreux domaines. Outre l'impact sur la connectivité, cette technologie jouera aussi un rôle plus important dans les situations d'urgence qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle a également le potentiel d'améliorer la logistique et la connectivité dans les zones reculées.