Enceinte sans fil pas chère : baisse de prix sur la JBL GO 3 chez Amazon

À la recherche d'une enceinte sans fil pas chère ? Pour les fêtes de fin d'année, offrez-vous la JBL GO 3 à moins de 30 euros grâce à une remise immédiate de 25%. Et ça se passe chez Amazon !

Alors que la JBL Flip 6 est toujours à moins de 70 euros chez Orange, une autre enceinte sans fil de la marque JBL fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante.

Cette fois-ci, c'est la JBL GO 3 qui est proposée en promotion sur le site Amazon. Au cours d'une durée indéterminée, le géant du commerce en ligne vend l'enceinte sans fil à 29,90 euros au lieu de 39,90 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 10 euros de la part du site e-commerce. Pour information, le produit disponible dans un coloris noir est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Considérée comme étant une enceinte ultra-portable, la JBL GO 3 est dotée d'un design moderne et d'une taille compacte. Vous pouvez diffuser votre musique depuis votre téléphone portable ou votre tablette grâce à la technologie sans fil Bluetooth et bénéficier jusqu'à 5 heures d'autonomie en une seule recharge. Conçue pour vous accompagner partout, la GO 3 est étanche contre l'eau et la poussière selon la norme certifiée IP67 et est fournie avec un câble USB Type-C.