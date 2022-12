JBL Flip 6 : la très bonne enceinte sans fil est à prix cassé pour Noël

Pour Noël, offrez-vous une enceinte sans fil à moins de 70 euros. Pendant quelques semaines, la boutique Orange propose la JBL Flip 6 à exactement 69,99 euros grâce à une offre de remboursement.

La période des fêtes de fin d'année 2022 approche à grands pas et Orange vous propose de vous procurer la JBL Flip 6 à prix réduit.

Disponible dans un coloris noir, l'enceinte Bluetooth de la marque américaine est au prix de revient de 69,99 euros au lieu de 139,99 euros ; soit 70 euros de réduction grâce à une offre de remboursement valable jusqu'au 4 janvier 2023 (voir conditions de l'ODR). Pour information, le produit garanti deux ans est fourni un câble USB Type-C.

Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 5.1, la JBL Flip 6 peut être reliée à distance avec un smartphone ou une tablette. L'enceinte nomade embarque une batterie polymère lithium-ion de 17,28 Wh qui lui permet d'être autonome pendant une durée maximale de 12 heures après un temps de chargement complet estimé à 2 heures et demie. L'appareil dispose également d'un système de haut-parleur à 2 voies afin d'offrir un son cristallin, fort et puissant. Pour terminer, la JBL Flip 6 est résistante à la poussière et à l'eau, conformément à la norme d'étanchéité IP67, ce qui vous permet d'emmener votre enceinte partout.