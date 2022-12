Nvidia Shield TV : les versions classique et Pro sont en vente flash

À l'approche des fêtes de fin d'année, Amazon a décidé de mettre en avant la fameuse Nvidia Shield TV. La puissante box multimédia avec Android TV, disponible en deux versions au choix, fait l'objet d'une vente flash sur le site du géant américain de l'e-commerce.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA NVIDIA SHIELD TV

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA NVIDIA SHIELD TV PRO

Pour la dernière ligne droite des achats de Noël, Amazon effectue une vente flash sur les deux modèles de la Nvidia Shield TV. Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, les versions classique et Pro de la box multimédia avec Android TV sont respectivement vendues au prix de 124,99 euros et au tarif de 184 euros. Pour information, les deux produits vendus et expédiés par Amazon sont éligibles à la livraison gratuite et possèdent une garantie de deux ans de la part du fabricant.

Proposée dans sa version 2019, la version classique de la Nvidia Shield TV est une passerelle multimédia se présentant sous la forme d’un tube cylindrique composé de plusieurs ports (HDMI, LAN, microSD) visibles sur chaque côté de l'appareil. Il s'agit d'une box tournant sous le système Android TV qui embarque une mémoire vive de 2 Go de RAM et un espace de stockage interne de 8 Go extensible par l'intermédiaire d'un port microSD.

De son côté, le modèle Pro de la Nvidia Shield TV se présente sous la forme d'une box multimédia qui permet de regarder des vidéos en 4K HDR. L'appareil fonctionnant sous le système Android TV dispose d'une mémoire vive de 3 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 16 Go, des normes Dolby Atmos et Dolby Digital Plus, ainsi que du processeur Tegra X1+. Du côté de la connectique, un port LAN (RJ-45), une sortie HDMI et deux ports USB 3.0 sont de la partie. Enfin, la Shield TV Pro de Nvidia est compatible avec la technologie Chromecast et l'assistant vocal Google.