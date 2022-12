Galaxy Buds 2 : les écouteurs Samsung passent sous les 50 € pour Noël

Si vous voulez vous offrir un paire d'écouteurs sans fil pour Noël, sachez que les Galaxy Buds 2 de Samsung passent sous la barre des 50 euros grâce à une double offre de remboursement. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les Samsung Galaxy Buds 2 font l'objet d'un très bon deal à saisir sur la boutique en ligne. Disponibles dans un coloris noir ou blanc, les écouteurs sans fil de Samsung peuvent être obtenus à 49,99 euros au lieu de 149,99 euros. La réduction de 100 euros se fait en deux parties : une offre de remboursement de 30 euros de la part de Samsung valable jusqu'au 12 février 2023 (voir conditions) et une autre ODR de 70 euros signée Orange qui prend fin le 4 janvier prochain.

Sortis durant l'été 2021, les Galaxy Buds2 sont des écouteurs qui embarquent deux microphones détectant les bruits ambiants (instantanément bloqués grâce à la technologie ANC de suppression active de bruit), un design ergonomique, un son immersif et d'une autonomie longue durée (jusqu’à 5 heures d’écoute avec la réduction active de bruit et 15 heures de plus avec un étui complètement chargé). Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article consacré au test des Samsung Galaxy Buds 2.