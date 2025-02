Les smartphones d’occasion séduisent de plus en plus les Français

Les Français se tournent toujours plus vers les mobiles d'occasion, et particulièrement reconditionnés. Les jeunes y sont le plus sensibles, mais des barrières existent encore pour une certaine frange de consommateurs.

Le marché du mobile d’occasion continue de croître en France. En ce début d'année 2025, 22 % des smartphones utilisés en France sont des produits d'occasion, nous apprend le dernier baromètre Recommerce, réalisé en partenariat avec l'entreprise d’études de marché Kantar. C'est tout simplement un record. En 2024, la part des smartphones d'occasion s'élevait à 20 %. En 2018, ce taux n'était que de 7 %. En sept ans, la popularité des appareils d'occasion a donc plus que triplé.

Selon la même étude, 45 % des Français ont déjà possédé un smartphone d'occasion. Là encore, la progression est fulgurante, puisqu'ils n'étaient que 27 % en 2018. Si la revente de particulier à particulier a toujours plus ou moins existé, les consommateurs se tournent aussi de plus en plus vers le marché du reconditionné. Les appareils reconditionnés ont l'avantage de faire l'objet d'une garantie, de l’effacement

des données, de contrôles et de réparations par rapport aux produits d'occasion classiques.

Garantie et durabilité au cœur des enjeux

Les achats de smartphones reconditionnés passent majoritairement par les opérateurs (30 %), qui ont pignon sur rue. Les sites spécialisés en électronique (23 %) et les sites spécialisés en reconditionné (20 %) complètent le podium. La confiance et la possibilité d'obtenir des conseils et d'accéder à un service après-vente semble donc être un facteur primordial dans le choix des consommateurs, même si le prix reste le principal levier à l’achat pour 72 % des sondés.

Plus de la moitié des Français serait intéressée par l'achat d'un mobile reconditionné auprès d’un professionnel dans le futur, laissant envisager de nouvelles perspectives de croissance pour le secteur dans les années qui viennent. Mais une grande part des potentiels clients échappe encore au phénomène. 28 % des personnes interrogées déclarent éviter le reconditionné, car elles pensent qu'il n’y a pas de garantie, soulignant l'importance pour les acteurs de cette industrie à mieux communiquer sur leurs offres.

La fiabilité des appareils est un autre enjeu de taille pour les consommateurs. Ils sont 39 % à craindre un manque de visibilité sur la durée de vie du produit, préférant ainsi passer par le marché du neuf. Mais les mentalités évoluent tout de même. En 2024, 44 % des Français disaient rejeter l'idée d'acheter un mobile reconditionné, préférant acquérir quoi qu'il en soit un appareil neuf. En 2025, ce taux baisse de 5 points pour atteindre 39 %. L'idée d'acheter un smartphone reconditionné paraît moins improbable que par le passé pour un plus grand nombre de personnes.

Les consommateurs de smartphones reconditionnés sont plutôt jeunes

Les jeunes et les enfants représentent une cible de choix pour les acteurs du reconditionné. Plus de 60% des 16-34 ans envisagent d’acheter un smartphone reconditionné. Pour les parents en quête d'un appareil pour leur progéniture, les mobiles reconditionnés représentent un bon compromis entre prix et sécurité. Ils sont 60 % à avoir déjà acheté un mobile reconditionné à leur enfant, tandis que 20 % d'entre eux envisagent de le faire prochainement.

Le budget pour l'achat du premier smartphone d'un enfant est compris entre 100 et 299 euros dans 70 % des cas. À un tel tarif, il est difficile de trouver un smartphone performant, à moins de passer par l'importation, qui peut réserver d'autres surprises (droits de douane, difficulté à suivre le colis). Le marché de l'occasion et du reconditionné constitue alors une bonne alternative pour ce type de situation.

Les utilisateurs de reconditionné étant majoritairement jeunes, ils pourront continuer à acheter ce type de produits lorsque leur pouvoir d'achat sera plus élevé, s'ils ont été satisfaits de leurs expériences. Le rapport pointe également que la “jeunesse plus sensible aux enjeux environnementaux et à l'économie circulaire” peut laisser “entrevoir un avenir où le reconditionné sera la norme”.

Pour Augustin Becquet, Directeur Général de Recommerce, l'un des axes d'amélioration à explorer vient de la reprise des anciens appareils. “Il reste un travail important à faire pour sensibiliser les Français aux avantages à revendre leur appareil plutôt que de le conserver inutilisé”, explique-t-il, 37 % des sondés choisir de conserver leurs mobiles qu'ils n'utilisent pourtant plus.

Le respect des règles et la qualité de l'offre sont aussi des éléments qui vont jouer sur la confiance des utilisateurs envers les entreprises du secteur. Il y a quelques semaines, une enquête de la DGCCRF pointait du doigt de nombreux manquements sur le marché des smartphones et tablettes reconditionnés, entre manque de transparence envers les consommateurs et contrôle qualité défaillant.