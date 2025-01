Revendez votre smartphone au meilleur prix grâce à ces astuces simples, mais très efficaces

Revendre son smartphone, c'est simple. En tirer le meilleur prix possible, beaucoup moins. Il existe pourtant quelques astuces pour maximiser vos chances d'obtenir un tarif de reprise intéressant. Les voici.



Il y a les gens qui, lorsqu'ils changent de smartphone, se contente de mettre l'ancien dans un tiroir et de l'oublier. Et puis il y a ceux qui se disent qu'après tout, autant essayer de le revendre pour alléger la facture du nouveau.

Si vous faites partie de la deuxième catégorie, votre objectif est simple : en tirer le prix le plus élevé possible. Suivez notre guide qui compile tout ce que pouvez mettre en œuvre pour faire grimper le tarif de reprise.

Voici ce que vous devez absolument faire pour revendre votre smartphone au meilleur prix

Les astuces décrites ci-dessous n'ont rien de complexe. Mais au-delà de certaines que vous aviez sûrement déjà en tête, il y en a auxquelles on ne pense pas forcément. Elles peuvent pourtant faire toute la différence.

1. Nettoyez votre smartphone en profondeur et vérifiez que tout fonctionne correctement

Ça peut paraître évident, mais il est très important de présenter un smartphone visuellement impeccable. Pas question que le repreneur trouve une trace de doigt sur l'écran ou constate que le port de recharge est encrassé. Vous devez donc passer le temps nécessaire au nettoyage de l'appareil afin de faire la meilleure impression possible.

De la même manière, n'oubliez pas de retirer l'éventuel film de protection que vous avez pu mettre sur l'écran. Il est facile de l'oublier, ou même de penser que ce sera un atout pour la revente. En réalité, il peut masquer des défauts sur la dalle et s'ils sont découverts par le revendeur, le prix final en prendra un coup.

Une fois que le mobile est rutilant, testez tous ses éléments physiques, à savoir les boutons et les différents ports (recharge, écouteurs filaires, carte SIM, carte micro-SD…). Ils doivent fonctionner sans aucun problème de faux contact ou autre. Si possible, branchez différents chargeurs/écouteurs afin d'être sûr qu'ils sont bien reconnus quelle que soit leur marque.

2. Réinitialisez votre mobile et notez son numéro IMEI

C'est probablement l'étape à laquelle la majorité des gens pense avant la revente d'un smartphone. Il faut impérativement effacer toutes les données qu'il contient. Après avoir sauvegardé celles que vous ne voulez pas perdre, il suffit de passer par l'option de réinitialisation sur Android ou sur iPhone afin que l'appareil soit remis dans sa configuration d'usine.

Il est également très probable que le revendeur vous demande le numéro IMEI du mobile. En résumé, il permet de prouver que ce dernier est bien le vôtre. Pensez donc à le noter avant de vous rendre dans la boutique. En vous chargeant vous-même de ces 2 aspects, vous augmentez vos chances de voir le prix de reprise grimper. Si le revendeur doit le faire à votre place, il risque de déduire le temps passé du tarif final.

3. Renseignez-vous au maximum sur le repreneur

Il existe plusieurs entreprises spécialisées dans le rachat de smartphones, et chacune à son propre mode de fonctionnement. Lorsque vous en cherchez une, regardez bien sur quoi elle se base pour fixer le prix de reprise. Toutes vont bien sûr regarder l'état global du téléphone et s'il fonctionne. Mais pas que. Certaines vont se montrer plus généreuses si vous arrivez avec la boîte de ce dernier, inserts et notices éventuels inclus.

Regardez aussi ce qu'il en est des câbles. Est-ce qu'il faut obligatoirement fournir celui pour la recharge ? Pouvez-vous le remplacer par un autre sans que cela impacte le prix ? Si vous ajoutez un bloc chargeur alors qu'il n'y en avait pas à l'origine, est-ce que ça change quelque chose ? Notez que normalement, on ne vous demandera jamais les écouteurs pour des raisons d'hygiène.

Enfin, n'hésitez pas à lire des avis des personnes ayant revendu leur mobile à l'enseigne qui vous intéresse. Cela permet d'éviter de mauvaises surprises ou d'apprendre une autre astuce qui vous permettra de gagner encore plus d'argent auprès d'elle.