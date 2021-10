EMUI 12 : Huawei publie la liste des smartphones compatibles avec la mise à jour

Huawei vient enfin de publier la liste des smartphones compatibles avec EMUI 12, la dernière version de sa surcouche maison basée sur Android. Bonne nouvelle, puisque le constructeur ne compte la proposer uniquement à ses smartphones les plus récents, mais également à des appareils commercialisés depuis 2018 comme les Huawei P30 et P30 Pro.

Durant l'été 2021, Huawei a officiellement EMUI 12, la toute nouvelle version de sa surcouche maison basée sur Android. Seulement depuis cette présentation, le constructeur s'est montré bien silencieux au sujet d'EMUI 12. Quid de la date de sortie ? Ou des smartphones compatibles ? Huawei vient de donner la réponse à ces deux interrogations durant la conférence dédiée au lancement des produits grand public Huawei en Asie et au Pacifique (ou APAC).

En premier, la version finale et stable de EMUI 12 sera disponible pour les tous les utilisateurs à travers le monde dès le second semestre 2022. Bien entendu, le déploiement sera progressif et certains utilisateurs pourront y accéder via une mise à jour OTA dès le premier semestre 2022. En outre, la firme de Shenzhen a dévoilé la liste des smartphones compatibles avec EMUI 12 à sa sortie.

Liste des smartphones Huawei compatibles avec EMUI 12

Bonne nouvelle, puisque le constructeur compte également proposer sa surcouche à des appareils qui disposent encore de la Suite Google, comme les Huawei P30 et P30 Pro par exemple. Voici la liste en question :

Pour rappel, EMUI 12 va majoritairement piocher son inspiration du côté d'Harmony OS, le prochain système d'exploitation du constructeur. On y retrouvera par exemple le nouveau panneau de configuration accessible en faisant glisser simplement l'écran vers le bas. Dans sa globalité, l'interface reprendra aussi les codes d'Harmony OS avec “des gradients finement ajustées […] et un format simple de couleurs noir, blanc et bleu pour un aspect propre et raffiné”, précise Huawei.

Une toute nouvelle section dédiée à Device+ sera également de la partie. Ce service facilitera la connexion avec d'autres appareils fonctionnant avec EMUI, de sorte à profiter des fonctionnalités et applications de son smartphone sur sa MatePad par exemple. EMUI 12 intégrera par ailleurs MeeTime, l'alternative à FaceTime du constructeur.

Source : Huawei Central