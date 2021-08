Alors que tout le monde attend en toute logique le déploiement d'HarmonyOS sur les smartphones de Huawei, le constructeur vient de dévoiler sans crier gare EMUI 12, la nouvelle version de sa surcouche basée sur Android. Sans surprise, elle reprend de nombreuses fonctionnalités issues d'HarmonyOS.

Huawei l'a déjà confirmé il y quelques semaines, EMUI 12, la nouvelle version de sa surcouche basée sur Android, reprendra de nombreuses fonctionnalités d'HarmonyOS, son OS voué à remplacer Android à terme sur les différents appareils de la marque. Et justement, sans crier gare, la firme de Shenzhen vient de présenter officiellement EMUI 12, comme en atteste une page dédiée sur son site officiel.

Précisons avant toute chose qu'HarmonyOS reste exclusivement disponible en Chine pour l'instant, il n'est donc pas étonnant de voir Huawei proposer une nouvelle version de sa surcouche basée sur Android, avant un éventuel déploiement d'HarmonyOS sur d'autres marchés. Il faut y voir ici un avant-goût de ce qui attend les utilisateurs avec l'OS maison du constructeur.

Et pour cause, EMUI 12 reprend de nombreuses fonctionnalités d'HarmonyOS, à commencer par l'accès aux notifications et le nouveau panneau de configuration. En glissant simplement vers le bas, vous pourrez accéder aux principaux paramètres comme la connexion Internet, le Bluetooth, la connexion avec des objets connectés, ou encore une nouvelle fenêtre dédiée à la lecture de musique.

EMUI 12 remanie son interface

Le look global de l'interface se veut également plus épuré et plus élégant : “La conception innovante de l'interface donne vie au monde numérique. Des gradients finement ajustés créent une véritable sensation de profondeur à l'écran, tandis que le format simple de couleurs noir, blanc et bleu offre un aspect propre et raffiné”, décrit Huawei. Par ailleurs il sera possible de modifier à l'envi la taille et l'épaisseur de la police, pour une expérience visuelle optimale.

Parmi les autres nouveautés majeures, on note l'intégration d'une section dédiée à Device+. Ce service, inauguré sur HarmonyOS, facilite la connexion avec d'autres appareils fonctionnant sous EMUI. En d'autres termes, vous pourrez profiter des fonctionnalités de votre smartphone (appels, SMS, applications diverses) depuis votre tablette ou votre PC Huawei.

Autre exemple, si vous utilisez un MateBook compatible, vous pourrez grâce à Device+ accéder, transférer et modifier des fichiers enregistrés sur votre smartphone directement sur votre PC portable. En outre, il sera possible de basculer la lecture d'un contenu sur n'importe quel appareil compatible. Notons ensuite l'arrivée d'une version améliorée du Huawei Share OneHop, qui permet de partager des fichiers d'un seul clic entre un PC, un smartphone ou une tablette compatible.

MeeTime, le Facetime de Huawei, fait son retour

MeeTime, l'alternative à FaceTime développée par Huawei, répond à l'appel et introduit au passage un nouveau système de transfert d'appel vidéo. Sur EMUI 12, il sera possible d'envoyer l'appel sur votre téléviseur ou votre ordinateur, tout en gardant l'accès aux différents contrôles et fonctionnalités en appel. “Transférez en toute transparence les appels vidéos passés sur votre téléphone grâce à Huawei Vision et la fonction de transfert d'appel vidéo MeeTime et transférez l'appel sur votre téléphone comme vous le souhaitez”, précise Huawei.

Concluons par une nouvelle section sur les performances et la confidentialité. D'après Huawei, EMUI 12 offre “une vie numérique plus rapide”, les pages Web et les applications se chargeant au fur et à mesure que vous les faites défiler. “Même après une utilisation prolongée, la réponse des opérations et le démarrage des applications sont aussi fluides que d'habitude”, assure le constructeur.

En ce qui concerne la confidentialité, il sera possible d'utiliser son mot de passe depuis son PC pour déverrouiller son smartphone via l'outil Collaboration Multi-Écran. En outre, l'utilisateur pourra définir sa montre connectée comme un appareil de confiance. “Ce n'est que lorsqu'ils sont connectés que vous pouvez déverrouiller le téléphone via Face Unlock”, ajoute Huawei. Malheureusement, Huawei n'a pas précisé la date de sortie d'EMUI 12 ni quels appareils seront éligibles pour passer sur la nouvelle surcouche. Nous mettrons à jour cet article lorsque nous aurons plus d'informations à ce sujet.

