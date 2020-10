Huawei Mate 40 Pro : comment suivre en direct la conférence de lancement

Huawei organise aujourd’hui jeudi 22 octobre 2020, une conférence de presse pour dévoiler le Mate 40 Pro, ainsi que tous les accessoires qui vont accompagner le smartphone. Même si une fuite récente a déjà dévoilé une grande partie de la fiche technique du flagship, quelques surprises pourraient être au rendez-vous. On vous explique ici comment suivre la conférence en direct.

Plus que deux heures (à l’heure où nous écrivons ces lignes) avant le début de la conférence de presse que Huawei organise aujourd’hui. Elle démarrera en effet à 14 heures. Plusieurs nouveautés sont attendues, aussi bien sur la partie téléphonie pure, avec le Mate 40 Pro, mais également des accessoires pour compléter l’expérience.

La sortie d’un Mate est, pour les fans de la marque chinoise, l’un des temps forts les plus importants de l’année. Si vous faites partie de ceux qui suivent Huawei, vous pouvez suivre, tout comme nous, la conférence qui sera rediffusée en direct aussi bien sur Twitter que sur YouTube. Pour le premier, nous vous invitons à vous rendre sur le compte officiel de Huawei pour y retrouver le lien vers le flux en streaming. Dans le second cas, inutile d’aller plus loin : la vidéo est intégrée en fin de cet article.

Des smartphones, des accessoires et des App Gallery ?

Que peut-on attendre de cette conférence ? En préambule de cet article, nous avons cité les deux principaux sujets qui seront logiquement abordés. Tout d’abord le Mate 40 Pro. Ou plutôt LES Mate 40 Pro, puisque plusieurs versions sont attendues. Une fuite très complète datant du début de la semaine dévoilait les fiches techniques des trois modèles : Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ et Mate 40 RS Porsche Design. Une autre complétait ces informations avec les prix, lesquels sont plutôt élevés. Attendons cet après-midi pour confirmer ou infirmer cela.

Autre sujet : les accessoires. Montre, casque sans fil et écouteurs indépendants pourraient être présentés. Nous pensons notamment au Freebuds Studio que nous évoquions la semaine dernière dans nos colonnes. Les accessoires sont devenus particulièrement importants pour Huawei (ainsi que Honor). Les sanctions américaines empêchent la firme d’accéder à l’écosystème Google. Et les consommateurs peuvent difficilement s’en passer. Les ventes de téléphone s’effritent. D’où l’intérêt des accessoires qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations.

Enfin, il serait également logique d’attendre de nouvelles informations à propos d’App Gallery. La firme attire de plus en plus de développeurs. Nous avons cité dans nos colonnes précédemment l'arrivée de TomTom, la solution payante de navigation. En décembre dernier, la firme affirmait avoir développé des alternatives à Google Pay, Google Maps et Gmail, entre autres. Ce sera peut-être l’occasion d’en découvrir une.