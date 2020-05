EMUI 11 : les utilisateurs du Huawei P40 Pro pourraient tester la bêta avant tout le monde

EMUI 11 montre le bout de son nez dans le changelog de la déclinaison chinoise de l’application Huawei Member, visiblement déjà prête pour la bêta. Le Huawei P40 Pro serait le premier smartphone du constructeur à pouvoir tester la bêta.

Nos confrères de Huawei Central reprennent deux nouvelles infos concernant la surcouche EMUI 11 dont devraient bientôt bénéficier les smartphones Honor et Huawei les plus récents. La mise à jour doit apporter Android 11 et une série d’améliorations sur les appareils compatibles.

La première info vient des notes de version de la version chinoise de l’application Huawei Member. Cette application donne une série d’avantages pour les clients Huawei, dont un système de points qui permet de télécharger gratuitement des applications dans AppGallery.

EMUI 11 : le calendrier des tests serait avancé significativement

La mise à jour mentionne en effet des « Optimisations pour l’adaptation au style de EMUI 11.0 ». Or, il semble qu’il est encore trop tôt pour adapter les applications à la nouvelle version du système d’exploitation. Si bien que ce petit indice pourrait bien suggérer une ouverture de la bêta de EMUI 11 en avance sur le calendrier qu’avait suivi EMUI 10.

L’autre info, c’est qu’à en croire nos confrères de Huawei Central, cette arrivée anticipée de la bêta implique que le premier smartphone à pouvoir tester EMUI 11 sera le Huawei P40 Pro. A en croire le blog, Huawei pourrait même avancer sa conférence développeurs en août, alors que la Chine commence à se déconfiner et que l’activité économique reprend.

Ce dernier point reste néanmoins à confirmer. La version stable de EMUI 11 devrait en premier lieu être disponible sur les futurs Mate 40 que la firme doit dévoiler d’ici la fin de l’année 2020. Vous avez le P40 Pro ? Quels sont vos retours ? L’absence des applications comme le Play Store est-elle si handicapante qu’on ne le dit ? Partagez votre retour dans les commentaires !