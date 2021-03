EMUI 11 : de gros problèmes d’autonomie signalés sur les Huawei P30 Pro

Plusieurs utilisateurs de Huawei P30 Pro ont signalés de gros problèmes d'autonomie depuis le déploiement d'EMUI 11, la surcouche maison basée sur Android 10.

Alors que Huawei vient tout juste de lancer la bêta d'HarmonyOS 2.0, de nombreux smartphones de la marque fonctionnent encore sur EMUI 11, la surcouche du constructeur basée sur Android 10. C'est notamment le cas des Huawei P30 et P30 Pro. Après un déploiement d'EMUI 11 sur les deux appareils en Chine en décembre 2020, la surcouche est enfin arrivée en France vers la fin février 2021 sur les deux smartphones.

Depuis son lancement en avril 2019, le Huawei P30 Pro a accueilli trois surcouches, passant d'EMUI 9.1 à EMUI 10.0, EMUI 10.1 puis enfin EMUI 11.0. Et sans aucun problème à signaler. Jusqu'à maintenant. Comme le rapportent nos confrères du site Huawei Central, plusieurs propriétaires de Huawei P30 Pro ont signalé de gros problèmes d'autonomie depuis le déploiement d'EMUI 11, à l'instar de cet internaute sur Reddit.

“J'ai un Huawei P30 Pro et je viens de faire une mise à jour vers EMUI 11. J'ai remarqué que ma batterie se vidait plus rapidement depuis. Est-ce que cela à voir avec la dernière mise à jour ?”, s'interroge l'utilisateur. “J'ai remarqué la même chose. La batterie se vide bien plus rapidement. Malgré tout, depuis la mise à jour EMUI j'ai désactivé “la gestion intelligente de la batterie”, ce qui peut avoir fait la différence”, suppose un autre utilisateur.

Pas de réponse de Huawei pour l'instant

Pour certains utilisateurs donc, l'autonomie du smartphone ne dépasse même plus la journée en utilisation classique (SMS, appels, un peu de navigation sur le Net). Pour d'autres, le problème s'est finalement estompé au bout de quelques jours après l'installation d'EMUI 11. Semblant touchées jusqu'alors les utilisateurs américains seulement, plusieurs propriétaires chinois ont fait état des mêmes avaries.

Pour l'heure, Huawei n'a fait pas de déclaration officielle concernant ce problème de batterie, potentiellement causé par une mauvaise optimisation logicielle d'EMUI 11. Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que le constructeur réagisse si ces problèmes venaient à toucher plus d'utilisateurs. Et vous, êtes-vous concernés par ces soucis d'autonomie sur votre Huawei P30 Pro ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Huawei Central