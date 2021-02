EMUI 11 arrive sur les Huawei P30 en France, comment installer la mise à jour

EMUI 11 débarque sur les Huawei P30 et P30 Pro en Europe, et notamment en France. La mise à jour est désormais disponible en version finale et stable sur les deux anciens smartphones phares de la marque chinoise. On vous explique comment l'installer sur votre smartphone dès que possible.

Après plusieurs semaines de beta testing, Huawei a lancé le déploiement de la mise à jour EMUI 11, basée sur Android 10, sur les Huawei P30/ P30 Pro en Chine dans le courant du mois de décembre 2020. Dans un premier, la mise à jour stable a été proposée sur membres du programme beta.

Désormais, la mise à jour EMUI 11 débarque sur les P30 situés sur le continent européen. Comme le rapportent nos confrères de Huawei Central, la firme chinoise vient de pousser la ROM destinée à l'international (hors chine) sur les smartphones européens. Huawei est dans les clous de son calendrier de déploiement initial.

Comment installer la mise à jour EMUI 11 sur les Huawei P30 et P30 Pro ?

Au vu des habitudes de la marque, EMUI 11 devrait être proposé sur les téléphones en France d'ici quelques jours ou semaines. Le déploiement vient en effet de débuter à l'international, note le média. Pour vérifier quand la mise à jour sera disponible sur votre terminal, il suffit de suivre la manipulation ci-dessous :

Allez dans les Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Rendez-vous dans la section Mise à jour système

Enfin, cliquez sur Rechercher les mises à jour

Appuyez sur Télécharger et installer

Avant de lancer l'installation de la mise à jour EMUI 11, on vous conseille de vous assurer que votre téléphone dispose d'un minimum de 50% de batterie. Pour rappel, EMUI 11 apporte une foule de nouveautés, dont une toute nouvelle interface basée sur Android 10, un écran Always On Display customisable, des animations plus fluides et un nouveau mode multi-fenêtres. En parallèle, Huawei a lancé le déploiement de la mise à jour EMUI 11 sur les Mate 20/ Mate 20 X en France. Avez-vous installer la mise à jour et activer les nouveautés ? On attend votre avis dans les commentaires.

