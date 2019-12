EMUI 10 : Huawei déploie la mise à jour Android 10 sur les P20, Mate 10 et 9 autres smartphones

Huawei poursuit le déploiement d’EMUI 10. La firme chinoise pousse maintenant la mise à jour Android 10 en version stable sur la gamme des P20, des Mate 10 et sur 9 autres smartphones. Le firmware ne devrait pas tarder à débarquer en Europe.

Comme le rapportent nos confrères de Huawei Central, Huawei vient de lancer le déploiement d’EMUI 10 en version finale sur 11 nouveaux smartphones de son catalogue et de celui de sa filiale Honor. Voici la liste complète ci-dessous :

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 RS Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Nova 4e

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 9s

Huawei Maimang 8

Huawei Maimang 7

Honor 20i

Honor 10 Youth Edition

Parmi les appareils les plus populaires en Europe, on trouve la gamme des Huawei Mate 10 et des Huawei P20. Comme toujours, la mise à jour est d’abord poussée sur les modèles chinois ayant accédé à la beta. Dans un second temps, Huawei déploiera la version stable d’EMUI 10 à l’international, notamment en Europe.

Lire également : Huawei EMUI 10 – la mise à jour arrive en beta sur ces 8 smartphones

Comment installer EMUI 10 sur votre smartphone Huawei ?

On peut donc s’attendre à ce que le firmware de la mise à jour Android 10 arrive dans les semaines, voire dans les jours à venir, en France. Pour vérifier si la mise à jour est déjà disponible sur votre smartphone, on vous invite à suivre la manoeuvre suivante :

Allez dans les Paramètres de votre téléphone

de votre téléphone Rendez-vous dans la section Système

Appuyez ensuite sur Mise à jour logicielle

Enfin, cliquez sur Rechercher les mises à jour

Appuyez sur Télécharger et installer

Avant de passer à l’installation, assurez-vous que votre smartphone dispose d’au moins de 50% d’autonomie. Pour rappel, la mise à jour EMUI 10 a déjà installé par 1 million de smartphones dans le monde. Victime collatéral de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, Huawei a jusqu’au 18 février 2020 pour déployer la mise à jour sur ses appareils.

Source : Huawei Central